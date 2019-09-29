وول ستريت جورنال: الامارات أكثر المستفيدين من هجمات أرامكو!

الوقت- قالتصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صباح اليوم، أن الإمارات كانت الكاسب الأكبر بتعطل جزء من صادرات السعودية النفطية جراء هجمات أرامكو.

وأوضح تقرير للصحيفة أن "حليفة السعودية" ازدادت صادراتها خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 100 ألف برميل يوميا مقارنة بمعدل صادراتها اليومي على مدار الأشهر الستة الماضية، لتبلغ شحناتها حاليا 2.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير أن روسيا والعراق شاركا الإمارات تلك المكاسب على حساب المملكة.

وتابع أن ناقلة نرويجية كان متجهة إلى ميناء "راس تنورة" السعودي، الأسبوع الماضي، غيرت وجهتها إلى ميناء الفجيرة، لتحميل مليوني برميل من النفط الخام، وهي متجهة الآن إلى كوريا الجنوبية.

كما لعبت الإمارات، بحسب التقرير، دورا في المساعدة بإيجاد بديل للمشتقات النفطية، لا سيما في صفقات اضطرت السعودية لإلغائها.

وأوضح أن ناقلة تابعة لشركة "توتل أس إيه" الفرنسية غيرت وجهتها قبل أيام من ميناء "جبيل" السعودي إلى ميناء الفجيرة لنقل شحنة من مادة "النفثا".

وتعطلت عمليات إنتاج وتصدير السعودية للخام إثر هجمات تعرضت لها منشأتان لـ"أرامكو" قبل أسبوعين، في عمق المملكة، وتبنت المسؤولية عنها جماعة أنصار الله.