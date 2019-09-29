ظريف يتحدى العقوبات ويتواصل مع سفير بلاده الذي يتعالج في مستشفى بنيويورك بهذه الطريقة!

الوقت-نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس السبت صوراً له على حسابه في "تويتر"، خلال مكالمته سفير بلاده لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، الذي يتعالج في مستشفى بنيويورك.

وقال ظريف في تغريدته "شكراً للتكنولوجيا، تمكنت من التحدث ورؤية صديقي لـ 40 عاماً وسفيرنا في الأمم المتحدة روانجي، المتواجد هنا في مستشفى بنيويورك الواقع على بعد عدة شوارع فقط".

ولم يتم قبول طلب ظريف لزيارة روانجي من قبل الإدارة الأميركية. وفي هذا الصدد، أعلنت الخارجية الأميركية أنّ ظريف لن يتمكن من زيارة راونجي "إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي".

ولا يسمح للدبلوماسيين الإيرانيين سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في منطقتي مانهاتن وكوينز في نيويورك، ومن وإلى مطار "جون كندي"، وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن أن راونجي عانى "مرضاً شديداً نسبياً"، دخل على إثره إلى المستشفى خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.