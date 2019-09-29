المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 29 محرم 1441

إخترنا لكم

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات لقد قللت دمشق قدر المستطاع التدخل الخارجي في تشكيل اللجنة الدستورية، بحيث لا يؤثر علی الإرادة العامة للشعب السوري، كما أن الأشخاص ال 50 المدرجين على قائمة الأمم المتحدة المقترحة أيضاً، سيتم تحديدهم بالاتفاق مع سوريا.

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟ الوقت- قبل عدة أيام وفي مقابلة نشرتها قناة العالم الفضائية كان قد أجراها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع مؤسسة نشر اثار قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام السيد علي الخامنئي، قال فيها إن النظام ...

عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق بالنظر إلی وعود "السيسي" في عام 2015 وعجزه عن إدارة البلاد لعدة سنوات، تزداد الآن التوقعات الشعبية بإبعاده عن السلطة يومًا بعد يوم، مع توقع استمرار الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

آمال "نتنياهو" في تشكيل الحكومة تزداد.. من أين جاءت هذه الفرصة وهل حقاً سيصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى؟ الوقت- في الانتخابات التي هُزم فيها "نتنياهو" رسمياً، ظهرت بعض المؤشرات التي زادت من احتمال قيامه شخصيا بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ومن غير المستبعد أن يصبح رئيس وزراء للكيان الصهيوني مرة أخرى.

تطورات مشبوهة غرب الأنبار.. لماذا ظهر داعش فور انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ؟ الوقت- قامت القوات الأمريكية بإخلاء قاعدة الوليد العسكرية الواقعة غرب محافظة "الأنبار"، وبالتزامن مع هذا الحدث نشر تنظيم داعش الارهابي الكثير من المنشورات التي احتوت تهديدات تطرقت إلى عزمه باحتلال منطقة "الرطبة".

أخبار

ترامب يعترف: بلادنا تتدخل في انتخابات دول عدة!

ترامب يعترف: بلادنا تتدخل في انتخابات دول عدة!

الوقت-نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، صباح اليوم، عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترفه بأن بلاده تتدخل في انتخابات دول أخرى لم يسمها، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ترامب لقيادات اليهود في أمريكا: لا أريد حرباً مع إيران! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، لقيادات الجالية اليهودية في بلاده عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بينهما.

ظريف يتحدى العقوبات ويتواصل مع سفير بلاده الذي يتعالج في مستشفى بنيويورك بهذه الطريقة! الوقت-نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس السبت صوراً له على حسابه

المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها! الوقت- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،

الجيش الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينياً بالضفة بينهم قيادات من الجبهة الشعبية الوقت-شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين

البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب وابن سلمان الوقت-كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادرها، أن البيت الأبيض قيّد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي

صحيفة معاريف: ترامب سيؤجل صفقة القرن بسبب إجراءات عزله!

غادي آيزنكوت: إسقاط حماس في غزة هدف استراتيجي غير متاح حاليا! الوقت- قال الجنرال غادي آيزنكوت، القائد السابق للجيش الإسرائيلي، في مقابلة مطولة مع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم أمس أن "ما تشهده الآو

قوات الاحتلال تعتقل 8 قياديين من حماس! الوقت- قامت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت بتنفيذ حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين من بينهم 8 قياديين من حماس.

أوغلو: تركيا غير راضية عن وضع المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "المنطقة الآمنة" شمال سوريا! الوقت- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم أمس، إن بلاده غير راضية عن وضع المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وول ستريت جورنال: السعودية توافق على مبادرة المشاط لكن بشروط فما هي؟ الوقت- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن مسؤولين سعوديين وافقوا على وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن رداً على المبادرة اليمنية الأخيرة

الجيش المصري يعلن القضاء على 118 إرهابياً.. ومظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للسيسي الوقت-أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً يوم أمس الجمعة أعلنت فيه القضاء على 118 إرهابياً في شمال ووسط سيناء.

الكونغرس يستدعي بومبيو لتسليم الوثائق المتعلقة بالاتصالات مع الحكومة الأوكرانية! الوقت-أصدرت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي مذكرة تلزم فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الوثائق المتعلقة بالاتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

موسكو: مزاعم واشنطن بشأن استخدام السلاح الكيميائي هدفها عرقلة تحسن الوضع في سوريا الوقت- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن مزاعم واشنطن حول استخدام السلاح الكيميائي في محافظة اللاذقية هدفها عرقلة تحسن الأوضاع في سوريا ولا سيما العملية السياسية.

إصابة ثلاثة عراقيين في تفجير إرهابي شمال بغداد الوقت- أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح إثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.

تقرير للبنتاغون: زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي الوقت- كشف تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

الجيش اليمني يستهدف مرتزقة العدوان السعودي بـ 4 صواريخ في حجة الوقت- استهدفت وحدات الصواريخ في الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع مرتزقة العدوان السعودي في محافظة حجة بأربعة صواريخ من نوع زلزال1.

عباس موسوي: إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا والصين الوقت- دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا والصين.

غزة تستعد للمشاركة في جمعة (انتفاضة الأقصى والأسرى) الوقت- يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة السادسة والسبعين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى".

الناقلة البريطانية الموقوفة بإيران بدأت بمغادرة ميناء بندر عباس الوقت- ذكرت وكالة رويترز ان بيانات ريفينيتيف لتعقّب حركة السفن أظهرت أن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا "ستينا إمبيرو" والتي احتجزتها ايران في تموز الماضي بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني في جنوب ايران صباح اليوم الجمعة .

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صحيفة معاريف: ترامب سيؤجل صفقة القرن بسبب إجراءات عزله!

ردود فعل عالمية وإقليمية على تصريحات الرئيس "روحاني" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الكونغرس يستدعي بومبيو لتسليم الوثائق المتعلقة بالاتصالات مع الحكومة الأوكرانية!

غادي آيزنكوت: إسقاط حماس في غزة هدف استراتيجي غير متاح حاليا!

افتتاح معرض الأدلة الجنائية لجرائم العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

الجيش الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينياً بالضفة بينهم قيادات من الجبهة الشعبية

وول ستريت جورنال: السعودية توافق على مبادرة المشاط لكن بشروط فما هي؟

قوات الاحتلال تعتقل 8 قياديين من حماس!

ترامب لقيادات اليهود في أمريكا: لا أريد حرباً مع إيران!

الجيش المصري يعلن القضاء على 118 إرهابياً.. ومظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للسيسي

ظريف يتحدى العقوبات ويتواصل مع سفير بلاده الذي يتعالج في مستشفى بنيويورك بهذه الطريقة!

البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب وابن سلمان

أوغلو: تركيا غير راضية عن وضع المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "المنطقة الآمنة" شمال سوريا!

المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها!

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟

الصين تدعو أمريكا إلى عدم التدخل بشؤونها الداخلية

مادورو: لتحفيز التعاون المشترك بين فنزويلا وروسيا

الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

"السلام" أم "الحلب".. ماذا ستختار السعودية هذه المرة؟

الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

ترامب للسيسي: أنت زعيم حقيقي فلماذا يتظاهرون ضدك؟!

الحوثي يحذر التحالف السعودي من رفض مبادرة الرئيس المشاط

جنرال رفيع في البحرية الإسرائيلية: كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة!

ماذا أشترط ظريف لتحقيق لقاء روحاني مع ترامب؟

ماذا وراء الإخفاء القسري للفلسطينيين في السعودية؟

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

لماذا تخشى "إسرائيل" الانسحاب الأمريكي من المنطقة؟

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

رسائل ردّ "حزب الله"

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

كوبا تتضامن مع إيران في مواجهة ممارسات أمريكا العدائية

الخلفية التاريخية للنزاعات فی جنوب اليمن.. لماذا تصرّ أبو ظبي على انفصال جنوب اليمن؟

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال.. هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها!

الأحد 29 محرم 1441
 
 
 
 
 
المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها!

المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها!

الوقت- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،

مواضيع ذات صلة

"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

وليد المعلم يؤكد استمرار دعم سوريا للجهود الرامية للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة

المعلم: سنكتب الفصل الأخير في الحرب على الإرهاب!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس، أن الشعب السوري هو الصاحب الحصري في تقرير مصير بلاده دون أي تدخل أجنبي.

واعتبر المعلم أنه يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية "التي تعتبر سيدة نفسها"، وتابع "يجب ألا يتم وضع أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة بل يجب أن يكون العمل مدروساً".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين الفائت تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي ستضم 150 عضواً، موزعة على الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

وشدد المعلم على أن دور المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يتمثل في تسهيل عمل اللجنة الدستورية وتقريب وجهات نظر الأعضاء عند الحاجة.

ورأى المعلم أن "النظام التركي لم ينفذ التزاماته بموجب الاتفاقيات، بل قدم كل الدعم للإرهابيين في إدلب"، معتبراً أنه لا يمكن لتركيا إعلان دعمها لوحدة سوريا وهي في الوقت نفسه تعمل على تقويض ذلك.

كما رأى أنه على تركيا الاختيار بين تطبيق اتفاقات استانة ومكافحة الإهارب وسحب قواتها أو أن تكون دولة معتدية ومحتلة، وأن تدرك أنها ستواجه تبعات ذلك.

وعن الوضع في إدلب شدد المعلم على أنها أكبر تجمع للإرهابيين في العالم وحيث يواصلون فيها قصف المدنيين، وقال "الوقت الممنوح لي لا يسمح بتعداد جرائم الإرهابيين ضد المدنيين وتحديداً الآن في إدلب.. الإرهابيون يستخدمون المدنيين في إدلب دروعاً بشرية".

وشدد المعلم على أن سوريا تعاملت مع المبادرات السياسية حول إدلب ومنحتها الوقت اللازم أملاً في استكمال القضاء على الإرهابيين، وقال "نقاط المراقبة التركية في داخل الأراضي السورية هي نقاط دعم للإرهابيين وعائق أمام الجيش السوري".

وألمح المعلم إلى أن هناك أطرافاً لا تريد أن تعود سوريا إلى طبيعتها وهي ما زالت تراهن على الإرهاب، مشدداً على أن أي قوات أجنبية تتواجد على الأراضي السورية هي قوات احتلال ولنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمواجهتها، وأضاف "عصر ضم أراضي الغير بالقوة قد ولى والأزمة لن تحيدنا عن تمسكنا بحقنا في استعادة الجولان بكل الوسائل".

واعتبر الوزير السوري في كلمته أن قوات "قسد" (سوريا الديمقراطية) المدعومة أميركياً تحاول فرض واقع جديد يخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية ويطيل الحرب".

وحول الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، شدد المعلم على أن الدولة السورية بذلت جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني، وقال "قطعنا شوطاً كبيراً رغم الحصار الاقتصادي غير الشرعي"، مضيفاً "هناك دول انتقلت لممارسة إرهاب اقتصادي ضدنا بعد فشلها في مخططاتها الإرهابية، وهناك دول تستخدم سلاح الابتزاز الاقتصادي ضد الكثير من دول العالم".

أما عن اللاجئين السوريين فعزى المعلم عدم عودة البعض إلى بلادهم أن هناك دولاً مستضيفة للاجئين تعرقل إعادتهم وباتت تضع شروطاً واهية لاستخدام هذا الملف لفرض أجندتها.

وعن الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة وأولها سوريا، رأى المعلم أن هناك فصلاً جديداً من فصول التصعيد الإسرائيلي "ما دفع المنطقة إلى مزيد من التوتر، وقال "إسرائيل وصلت في إرهابها إلى شنّ اعتداءات على الأراضي السورية والدول المجاورة"، وتابع "أميركا تتحمل تبعات الاعتداءات الإسرائيلية بسبب دعمها المستمر لإسرائيل".

وجدد المعلم دعم بلاده "الكامل" لإيران في وجه الإجراءات الأميركية غير المسؤولة، وحذر من سياسة افتعال الأزمات في الخليج، وقال "أمن الخليج لا يمكن أن يتحقق إلا من قبل دول المنطقة وليس بالتدخل الأجنبي الذي يزيد الأزمة اشتعالاً".

وختم المعلم بالتأكيد على أن "الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية ولا بد من إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا تركيا المعلم ادلب إرهابيي النصرة أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة