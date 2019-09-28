البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب وابن سلمان

الوقت-كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادرها، أن البيت الأبيض قيّد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتابع المصدر بأن المسؤولين الذين لهم الصلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات وصفوا الأمر بأنه "غير عادي".

وتتعلق المكالمات بين ترامب وابن سلمان في تلك الفترة، بمقتل الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وفي ما يتعلق بالاتصالات مع بوتين، فإن مسؤولا سابقا في الإدارة الأمريكية قيّد الوصول إليها، فيما لم يعلّق البيت الأبيض على الموضوع بعد.

في 25 تموز/ يوليو الماضي، أجرى ترامب مكالمة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تولى منصبه في أيار/ مايو، مارس فيها ضغوطا على الأخير، بحسب تقارير، لدفعه إلى فتح تحقيق في كييف ضد أحد المرشحين الديمقراطيين لرئاسيات 2020، وهو جو بايدن، وابنه "هانتر".

وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قبل أيام، الستار عن القضية من مصادر خاصة، موضحة أن مخبرا تقدم بشكوى لادعاء الاستخبارات بالولايات المتحدة، منتصف آب/ أغسطس الماضي، ضد فحوى المكالمة، قبل نقلها إلى لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.

ويعتقد أن الاتصال تضمن تهديدات من ترامب بحجب مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا، و"وعودا" منه لزيلينسكي، بحسب التقرير، مقابل تقديم الأخير دعما سياسيا له، لا سيما عبر تشويه صورة "بايدن"، الذي يعد من أبرز المرشحين الديمقراطيين لمنافسته على الرئاسة العام المقبل.