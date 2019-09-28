قوات الاحتلال تعتقل 8 قياديين من حماس!

الوقت- قامت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت بتنفيذ حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين من بينهم 8 قياديين من حماس.

الحملة شملت بلدات عديدة في الخليل ورام الله في الضفة، وذكرت مصادر محليةٌ أن من بين المعتقلين ايضاً العديد من الأسرى المحررين. قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتونيا حيث تصدّى لها الفلسطينيون.

وكانت قوة خاصة مما يعرف بـ "وحدة المستعربين في جيش الاحتلال" قد اختطفت الأسير المحرر محمد يوسف الحروب خلال عبوره الشارع في منطقة سنجر ببلدة دورا في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن وحدة المستعربين التي كانت متنكرة بلباس مدني وتحمل الأسلحة نزلت من مركبة واختطفت الشاب من أمام أحد المحال التجارية، وأظهرت مشاهد مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مستعربي الاحتلال عليه بالضرب، قبل نقله إلى جهة مجهولة.

كما واختطفت قوات الاحتلال الشابين أحمد ذيب الحروب وعز قاسم الحروب خلال تواجدهما داخل سيارة في دير سامت.

#شاهد | قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تختطف شابًا من منطقة سنجر في مدينة دورا بالخليل pic.twitter.com/vGROTXvLGf

— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 27, 2019