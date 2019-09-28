أوغلو: تركيا غير راضية عن وضع المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "المنطقة الآمنة" شمال سوريا!

الوقت- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم أمس، إن بلاده غير راضية عن وضع المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

أوغلو أكّد بعد حضور اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن تركيا ستعمل من جانب واحد إذا لم يتحقق تقدّم في هذه القضية، ولفت إلى أن بلاده ستطرد وحدات حماية الشعب الكردية في حال عدم التوصّل إلى حل مع الولايات المتحدة.

وكان مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أكّد أن أنقرة لن تجري أيّ حوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلا إذا تخلّت عن فكرة إنشاء دولة وانسحبت من المناطق القريبة من الحدود التركية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أيضاً في وقت سابق إن بلاده ستفعّل خططها بخصوص "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا إن لم يتم التوصّل إلى نتيجة خلال أسبوعين، وأعلن أن تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات بشأن المنطقة الآمنة في سوريا وتريد إجراءات ملموسة على الأرض.