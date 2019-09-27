تقرير للبنتاغون: زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

الوقت- كشف تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

ونقلت رويترز عن البنتاغون قوله في أول تقرير سنوي عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 8ر24 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.

وقال التقرير إن 541 جندياً انتحروا في عام 2018 مشيراً إلى أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعاً.

ويأتي التقرير بعدما انتحر ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش الأسبوع الماضي وقالت البحرية إن

الحوادث منفصلة.

من جهتها قالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاجون: “نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح”.

وتشكل ظاهرة الانتحار مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التي أطلقت برامج عدة للحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح العسكريين لأمريكيين.