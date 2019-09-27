عباس موسوي: إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا والصين

الوقت- دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا والصين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مديناً فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على عدة شركات صينية: إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على بعض الدول تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي يشجع جميع الدول على التعاون مع إيران ويؤكد على ذلك. اذ أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذا الاجراء، تعاقب الدول الأخرى بسبب الالتزام بقرار صوتت هي لصالحه أيضاً.

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية، تصرفات فريق الإرهاب الاقتصادي لترامب تهديداً على أمن التجارة العالمية، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتبارها ضحية رئيسية للإرهاب الاقتصادي، تدين بشدة هذا السلوك المزعزع للاستقرار، بما في ذلك فرض عقوبات على عدة شركات صينية، وتحذر من العواقب الأحادية في اطار الإرهاب الاقتصادي الأمريكي على المجتمع الدولي.

كذلك أدان المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي، فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات الروسية بذريعة التعاون مع الحكومة السورية الشرعية والقانونية والعضو في منظمة الأمم المتحدة، قائلاً: إن مبالغة أمريكا في استخدامها لسلاح العقوبات والإرهاب الاقتصادي تحوّل إلى عامل ضد مصالح الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية، من جهة، ومن ناحية أخرى، عزز القلق بشأن سلب حرية التجارة الدولية من الدول المستقلة الأخرى حيث من الضروري ان يقوم العالم بالبحث عن حل لمواجهة هكذا تدخل مدمر وأحادية استبدادي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة على شركات صينية بتهمة نقل النفط من إيران، وعقوبات ضد شركة روسية و3 مواطنين روس و5 سفن، بسبب "انتهاك العقوبات المفروضة ضد سوريا".