غزة تستعد للمشاركة في جمعة (انتفاضة الأقصى والأسرى)

الوقت- يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة السادسة والسبعين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى".

وحسب وكالة معا دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين إلى المشاركة بفعاليات جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" في ذكرى انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي تصادف غداً واستنكاراً لانتهاكات سلطات كيان الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وتأكيداً على استمرارهم في مواجهة مخططاته حتى تحقيق الهدف بإنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقتها في الـ 30 من آذار 2018 وصل إلى 310 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.