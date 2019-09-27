الناقلة البريطانية الموقوفة بإيران بدأت بمغادرة ميناء بندر عباس

الوقت- ذكرت وكالة رويترز ان بيانات ريفينيتيف لتعقّب حركة السفن أظهرت أن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا "ستينا إمبيرو" والتي احتجزتها ايران في تموز الماضي بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني في جنوب ايران صباح اليوم الجمعة .

وقالت الوكالة ان السفينة تتجه نحو ميناء جبيل السعودي بعد ان كان مقررا ان تتجه الى ميناء راشد الاماراتي.

يذكر أن إيران احتجزت السفينة في مضيق هرمز واتهمتها بخرق "قواعد الملاحة الدولية".

كما أعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية "محمد راستاد" الثلاثاء الماضي، أنه تم إصدار الحكم بالإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو ، بعد أخذ ضمانات من الشركة المالكة للناقلة.