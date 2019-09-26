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  الخميس 26 محرم 1441

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أخبار

الصين تدين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ

الخميس 26 محرم 1441
 
 
 
 
 
الصين تدين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ
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الوقت- أدانت الصين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ تحت ستار حقوق الإنسان مؤكدة أنه انتهاك خطير للقوانين الدولية وسيؤثر سلبا على العلاقات بين بكين وواشنطن.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أقرت أمس مشروع قانون تحت اسم “حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة الصيني قوله في بيان اليوم “ندين بشدة ونعارض بحزم مثل هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصين والانتهاك الخطير للقوانين الدولية والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”.

وأضاف “هونغ كونغ ملك للصين وشؤونها شؤون داخلية بحتة للصين ولا تحتمل تدخل أي قوى خارجية ..وهذا السلوك الأمريكي سيضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية ولن يفيد الولايات المتحدة نفسها”.

وأكد المتحدث أن أي تحرك يهدد سيادة الصين الوطنية وأمنها ويتحدى سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لهونغ كونغ يمثل تحديا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وهذا ما لا يمكن أن يسمح به الشعب الصيني بمن فيه مواطنو هونغ كونغ.

وحث المتحدث الكونغرس الأمريكي وبعض السياسيين الأمريكيين على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين بدلا من تقويضها.

وكان وزير الخارجية الصينى وانغ يي جدد أمس الدعوة للولايات المتحدة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده مؤكدا أنه إذا أرادت واشنطن أن تحافظ على علاقة مستقرة معها فالمهم احترام سيادة الصين ونظامها الاجتماعي وطريقها للتنمية.

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