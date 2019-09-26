عباس: إعلان نتنياهو عزمه ضم أراض بالضفة انتهاك للمواثيق الدولية

الوقت- جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن عباس قوله خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية وتهويده المقدسات الإسلامية والمسيحية انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية” مطالبا في الوقت ذاته بوقف اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.
بدوره جدد لافروف موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والداعي إلى تحقيق تسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.