روحاني: المنطقة تقترب من مرحلة أسوأ والحل الرئيس هو تجفيف جذور التوتر

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني في مقابلة مع ABC News مساء أمس الاربعاء في نيويورك ردّاً على سؤال حول التوترات المتزايدة في المنطقة وتدهور الوضع في اليمن، قال: أعتقد بأننا نقترب من مرحلة أسوأ، والحل الرئيس هو تجفيف جذور التوتر.

وتابع: يتعرّض الشعب اليمني لقصف مكثّف لمدة خمس سنوات ودمّرت حياتهم كلها، ما جعل اليمنيين مستائين للغاية، بينما أحرزت القوات المسلحة اليمنية تقدما هائلا في الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي فاجأنا جميعاً، لذا فإن السبيل لمنع التوترات يتمثل في محاولة تعزيز السلام والأمن في المنطقة، يجب أن تنتهي الحرب اليمنية وأن توقف أمريكا الضغوط غير القانونية على الشعب الإيراني.

وأضاف الرئيس الإيراني: إن من المخزي جداً للحكومة الأمريكية أن تنشر هذا العدد من الرادارات وجميع المعدّات بأموال من السعودية والكويت والإمارات والعراق في المنطقة بأسرها، وأن تجلب مجموعة متنوعة من منظومات باترويت، لكنها غير قادرة على اعتراض وتدمير الصاروخ، وفي المقابل تطلق الادعاءات المضللة والاتهامات الخاطئة، يتعين على حكومة أمريكا التي لديها الكثير من الرادارات في المنطقة أن تقول ما السبب؟ وقال روحاني إن الهجوم على أرامكو كان من اليمن، وإذا لم تنته الحرب اليمنية، فستكون هناك هجمات أشد بكثير من قبل اليمنيين.

كما صرّح رئيس الجمهورية حول بيان الدول الأوروبية: سألت شخصياً قادة هذه الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) لماذا تتهمون إيران بالمساعدة في الهجوم، لم يكن لديهم أي دليل، فقط يقولون شيئاً واحداً، وهو أن التخطيط لهذه الهجمات كان أعلى من قدرات اليمنيين، قلت: إذا فرضنا إنه كان أعلى من قدرات اليمن، فما هو مقدار المعلومات التي لديكم عن القدرات اليمنية، وثانيا ان لم تكن من اليمن؟ من أين نفذت أعطوني دليلا على ذلك.

ولفت روحاني، إلى أنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني، اذا كان عنده أي دليل ليرسله له، موضحا بانه ليس لديهم أي دليل سوى التكهنات، وأنه لأمر سيء بالنسبة لدول مثل أوروبا أن تتحدث عن تخمينات وتكهنات، وفي الوقت نفسه، تتعاون الدول الثلاث مع الولايات المتحدة في حرب اليمن وتزود السعودية والإمارات بالأسلحة، لذلك هم متورطون في الحرب ولا يمكنهم اصدار الاحكام على الاخرين.

وردّاً على سؤال حول العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية ضد إيران، قال الرئيس روحاني ، وفقا لارنا: ان ما يتعين على الإدارة الأمريكية التفكير به هو ماذا جنت من فرض عقوبات صارمة على إيران؟ هذا العمل الأمريكي هو على حساب الولايات المتحدة نفسها، وشركائنا التجاريين، والشعب الإيراني، ومن ناحية أخرى، تمارس الإرهاب الاقتصادي بفرض مثل هذه العقوبات على الشعب.

وتابع روحاني إن العقوبات تستهدف المرضى والأطفال وجميع أبناء الشعب، وأنه لا يمكن استمرارها وأن آثارها ستكون خطيرة للغاية ومدمرة، وقال ان الادارة الامريكية تتصور ان فرض الحظر سيؤدي الى تحريك الشعب ضد الحكومة، لكن بات من الواضح اليوم، أن الشعب يدرك بوعي أن امريكا هي السبب الرئيس، وأن الحكومة الإيرانية غير مقصرة بهذا الشان.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن إيران قد أوفت بجميع التزاماتها بموجب 16 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن العقوبات الأمريكية تتعارض مع قانون مجلس الأمن وقراره، لذلك، ما حدث منذ الحظر هو زيادة كراهية الشعب الإيراني للحكومة الأمريكية وتعزيز الوحدة والتضامن الداخليين.