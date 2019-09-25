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  الأربعاء 25 محرم 1441

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أخبار

الصين تدعو أمريكا إلى عدم التدخل بشؤونها الداخلية

الأربعاء 25 محرم 1441
 
 
 
 
 
الصين تدعو أمريكا إلى عدم التدخل بشؤونها الداخلية
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الوقت- جدّدت الصين دعوة أمريكا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية مؤكدة أنه إذا أرادت أمريكا أن تظل العلاقة معها مستقرة فإن المهم هو احترام سيادتها ونظامها الاجتماعي وطريقها للتنمية.

ونقلت شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية ومجلس الأعمال الأمريكي الصيني وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس العلاقات الخارجية بشكل مشترك إن "الصين لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا.. وتأمل منها أن تعاملها بنفس الروح وألا تتدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع أنه على واشنطن أن تتفادى اختيار صراع مضلل آخر مع الدولة الخطأ "لأن شن حرب تجارية من جانب واحد أمر خاطئ" مشيراً إلى أن التناغم الحقيقي يرتكز على الإقرار بالتباينات واحترامها.

وأوضح وانغ أن الصين أبقت أبوابها مفتوحة للتفاوض ويجب أن يكون التفاوض على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخراً توتراً شديداً بدأ عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.

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كلمات مفتاحية :

الصين التدخل الشؤون الداخلية

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