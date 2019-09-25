إصابة خمسة أشخاص في تفجير استهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا

الوقت- أصيب خمسة أشخاص بينهم شرطي خلال تفجير وقع أثناء مرور حافلة شرطة تابعة للنظام التركي في ولاية أضنة جنوب تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن والي أضنة محمود دميرطاش قوله اليوم إن "هجوماً بعبوة ناسفة مصنوعة يدوياً أو بنوع آخر من المتفجرات استهدف حافلة تابعة للشرطة في منطقة يوريغير بالولاية ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص" مشيراً إلى أن أحد المصابين هو من عناصر الشرطة.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار منذ سنوات بسبب الحملة العسكرية الشرسة والعمليات القمعية التي يشنها نظام أردوغان في تلك المناطق.