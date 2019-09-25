روحاني: أينما وطأت قدم أمريكا تفشى الإرهاب

الوقت- قال الرئيس روحاني في حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" مساء الثلاثاء: إن أمريكا وعلى النقيض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، هي الداعم الرئيس للإرهاب في الشرق الأوسط وأينما وطأت قدمها فقد تفشى الإرهاب هنالك.

وفي هذا الحوار الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف الرئيس روحاني: إن ترامب ضل عن سبيل الصواب في انتقاداته لإيران.

وتابع: إنني استغربت من تصريحات ترامب إزاء الإرهاب لأن أمريكا اليوم داعمة للإرهاب في منطقتنا وأينما وطأت قدمها تفشى الإرهاب هنالك.

كما اعتبر الرئيس روحاني وجود الجيش الأمريكي في سوريا من دون موافقة الدولة السورية مثال للإرهاب الأمريكي في المنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني: إن أمريكا دولة تستخدم الأجواء السورية من دون موافقة الدولة فيها لقصف أراضيها .