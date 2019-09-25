الرئيس العراقي: العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

الوقت- أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته من أي اعتداء.

ونقل موقع السومرية نيوز عن صالح قوله خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك “إن العراق حقق انتصارات كبيرة على الإرهاب ونحن الآن بصدد استكمال إعادة الإعمار” مشددا على مسؤولية العراقيين عن حماية بلدهم واستقلاله ووحدة أراضيه.

وكان الرئيس العراقي أكد في تصريحات له في آذار الماضي أن هناك إجماعاً عراقياً على رفض الوجود العسكري الأجنبي في العراق.