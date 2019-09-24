آمال "نتنياهو" في تشكيل الحكومة تزداد.. من أين جاءت هذه الفرصة وهل حقاً سيصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى؟

الوقت- كانت الانتخابات الصهيونية التي أجريت في سبتمبر 2019، هي الانتخابات التي مُني فيها "نتنياهو" بأول هزيمة له بعد عقد من الحكم المتواصل.

يذكر أن حزب الليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" حصل على 35 مقعداً في انتخابات أبريل 2019 ولكن هذا الحزب فاز بـ 31 مقعداً في الانتخابات الاسرائيلية التي عقدت قبل عدة أيام على الرغم من انضمام حزب "كولانو" الذي يتزعمه "موشيه كيفلون" إلى حزب الليكود وانسحاب حزب "زوهوت" برئاسة "موشيه فيجلين" من هذه الانتخابات، وبهذا العدد من المقاعد جاء حزب الليكود في المرتبة الثانية بعد ائتلاف "أبيض – أزرق" الذي فاز بـ 33 مقعداً.

ولكن في هذه المرحلة الزمنية، وعلى الرغم من هذه الهزيمة التي مُني بها حزب الليكود، إلا أنه ظهرت بعض المؤشرات التي زادت من احتمال أن يصبح رئيس وزراء لمرة أخرى وأن يقوم شخصياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأن يشكّل ائتلافاً حكومياً أقوى من الائتلاف الذي شكله منافسه القوي "بيني غانتز".

كيفية اختيار رئيس الوزراء في "إسرائيل"

وفقاً للدستور الصهيوني، فإن من واجبات ومسؤوليات الرئيس الإسرائيلي انتخاب شخص لتشكيل الحكومة بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وتبعاً لذلك لا توجد قواعد محددة بشأن الشروط والأحكام التي يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يفوّضها للناخبين، ويمكن لرئيس الكيان الصهيوني أن يختار بنفسه أيّاً من المرشحين الـ 120 الذين فازوا في الانتخابات، ثمّ يكلّفه بتشكيل الحكومة.

والشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند تفويض أي شخص من الذين فازوا في الانتخابات بهذه المهمة هو أن يكون الشخص المعني قادراً على تشكيل الحكومة بشكل مثالي ومنصف، لذلك فإن مهمة اختيار شخص لتشكيل مجلس الوزراء تعتبر من صلاحيات رئيس الكيان الصهيوني.

الطريقة المعتادة لانتخاب رئيس الوزراء للكيان الصهيوني

كما ذكر أعلاه، لا توجد بنود قانونية محددة لانتخاب رئيس الوزراء في "إسرائيل" وهذا الأمر يعتبر من صلاحيات رئيس الكيان الصهيوني، لكن خلال العقود الماضية ظهرت بعض المؤشرات، والتي أصبحت كمعايير لتعيين مرشح لتشكيل حكومة لهذا الكيان الإسرائيلي.

تسليم المهمة لزعيم الحزب الفائز في الانتخابات

أول تقليد ومعيار مشترك لدى الكيان الصهيوني، يتمثل عادة بإعطاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لزعيم الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وهذه النظرة لها أساس، يتمثل في أن الشخص الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد يمكنه الاعتماد على المقاعد التي فاز بها لتجميع الأحزاب المتشابهة معه في التفكير ومن هذا المنطلق يمكنه بسهولة تشكيل ائتلاف حكومي منسجم.

تشاور الرئيس مع الأعضاء المنتخبين والقيام بتجميع توصياتهم

التقليد المشترك الثاني بين السياسيين الصهاينة عند اختيار شخص لتشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل في أن رئيس الكيان الصهيوني يطلب من جميع الأعضاء المنتخبين أن يختاروا شخصاً واحداً لتشكيل الحكومة.

في الواقع، يسأل رئيس الكيان الصهيوني جميع الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات هذا السؤال، "من هو الشخص الذي تختاره ليقوم بتشكيل حكومة؟" وبجمع جميع الإجابات التي كتبها جميع الأعضاء يمكن اختيار الشخص المناسب.

في الواقع، إن الشخص الذي سيحصل على أعلى الأصوات من بين التوصيات، سيكون هو المسؤول عن تشكيل مجلس الوزراء.

مقترحات الأعضاء الذين فازوا في انتخابات 2019 لتشكيل الحكومة الجديدة

وفقاً لنتائج انتخابات سبتمبر 2019، فلقد حصل حزب "أزرق أبيض" على 33 مقعداً، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعداً من أصل 120 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي وفاز حزب "بيتينا" الإسرائيلي بقيادة "ليبرمان" بـ 8 مقاعد، لكن مفاجأة هذه الجولة من الانتخابات الإسرائيلية كانت القفزة غير المتوقعة التي حدثت في القائمة العربية والتي تمكّنت من الفوز بـ13 مقعداً.

كما فاز حزب "شاس الأرثوذكسي" المتطرّف بقيادة "أريا ديراي" بـ 9 مقاعد، وحزب "يهودية التوراة المتحدة" بـ 8 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي بقيادة "إيهود باراك" بـ 5 مقاعد والأحزاب اليمينية الجديدة أو ما تسمى باليمينية الجديدة بقيادة "إيلات شاكد" بـ 7 مقاعد، وفاز حزب العمال بقيادة "ستاف شافير" بـ 6 مقاعد.

وفقاً للنهج المعتاد فإن زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، والذي هو "بيني غانتز" يعتبر الشخص الذي له الحق لتشكيل الحكومة الجديدة وأن يكون هو رئيساً للوزراء.

ووفقاً لطريقة الاقتراحات الانتخابية، ونظراً لأن 57 عضواً من الأعضاء الفائزين من الجناح اليساري والمعتدل قد رشحوا "بني غانتز" لمنصب رئيس الوزراء، فإنه يمكن التأكيد هنا بأنه يعتبر الشخصية الأنسب والمرشح الأول لرئاسة الوزراء في "إسرائيل" إلا إذا حدث شيء ما.

انسحاب 3 أعضاء من القائمة العربية المشتركة

في يوم الاثنين الماضي، قال "أيمن عودة"، أحد قادة القائمة العربية المشتركة، وهو ائتلاف من حزبي "هداش تعال" و "البلد"، لـ"ريولين"، رئيس الكيان الاسرائيلي، بأن التوصية التي قدمتها القائمة العربية لانتخاب "بني غانتز" رئيساً للوزراء، قد تم توقيعها من قبل 10 أشخاص فقط في القائمة، في حين لم يقبل 3 أشخاص في القائمة هذه التوصية.

ومع هذا التغيير، فإن عدد التوصيات لـ"بيني غانتز" أصبحت 54 مقابل 55 توصية لـ"نتنياهو".

وهنا يمكن القول بأن هذه الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة الزمنية الحرجة، قد صبّت في مصلحة "نتنياهو" الذي اقترب خطوة نحو تشكيل الحكومة السرائيلية ويبدو أن "نتنياهو" سوف يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى.

لقد عرف "غانتز" وائتلاف "أزرق ابيض" منذ البداية أن القائمة العربية المشتركة كانت كعب أخيل وأن ائتلافهما كان بالفعل في ورطة، ومع ذلك، علينا أن ننتظر ونرى من سيتولّى رسمياً رئاسة الحكومة الجديدة.