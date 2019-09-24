إنجاز إيراني جديد.. الجيش يطوّر رادارات تعمل بالأمواج غير المرئية لاكتشاف الألغام وأنفاق الإرهابيين + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 24 محرم 1441

إخترنا لكم

ما هو سرّ خشية "إسرائيل" من كوماندوز "القسام"؟

ما هو سرّ خشية "إسرائيل" من كوماندوز "القسام"؟ الوقت- كل ما يحيط بكيان العدو الاسرائيلي أصبح يشكل رعباً في الشمال والجنوب وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع الأصعدة، لاسيما بعد انكسار شوكة الاسرائيليين وقادتهم امام حركات المقاومة التي أصبحت أقوى مما ...

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج الوقت- كعادته، تطرق السيد نصرالله في خطابه الأخير في ذكرى اسبوع العلامة الراحل الشيخ حسين كوراني إلى آخر التطورات اللبنانية والإقليمية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟ الوقت- إن معظم التيارات والاحزاب المتعارضة في إسرائيل تعتقد بأن رحيل "نتنياهو" من رأس الحكومة الاسرائيلية، سوف يوفر الظروف المناسبة للمجتمع الاسرائيلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟ الوقت- على الرغم من أن الولايات المتحدة لها القدرة على إنتاج النفط الصخري إلى جانب النفط الخام، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا للتعامل مع الجزء الأكبر من صادرات النفط في العالم، لذلك فلقد سمح الرئيس "ترامب" باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بعد الضربات الاخيرة على حقلي بقيق وخريص السعوديين لتخفيف الاضطرابات في سوق النفط العالمي.

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي الوقت- لم تعد المقاومة تلك المنظومة التي بإمكان العالم التآمر عليها واستهدافها هنا وهناك دون ان يلقى المعتدون اي عقاب او رد حازم، ولا يخفى على أحد أن الدول المعادية للمقاومة كانت تستهدفها في اي فرصة تسمح بذلك...

أخبار

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

الوقت- كشف رئيس حزب "الكونغرس التباوي" عيسى عبد المجيد صباح اليوم في جلسة استماع بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف، إن الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم خطاب الكراهية في ليبيا.

مادورو: لتحفيز التعاون المشترك بين فنزويلا وروسيا الوقت- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم أنه سيزور روسيا اليوم الثلاثاء، وسيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الوقت- اتهم رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي صباح اليوم الثلاثاء في تغريدة له على تويتر، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث، مسؤولية استمرار منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

بعد اعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، غوتيريش: بداية طريق الحل الوقت- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي يقع على عاتقها مهمة الاتفاق على شكل ومضمون الدستور السوري الجديد.

الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه الوقت- رفض المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم، دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً، لتشكيل تحالف بين مختلف القوى الديمقراطية، والجلوس على طاولة الحوار وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد.

ترامب للسيسي: أنت زعيم حقيقي فلماذا يتظاهرون ضدك؟! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم خلال لقائه الرئيس المصري الذي وصل الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نظيره عبد الفتاح السيسي هو "زعيم حقيقي".

ماذا أشترط ظريف لتحقيق لقاء روحاني مع ترامب؟ الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية ، على أن لقاء الرئيس حسن روحاني بنظيره الأميركي دونالد ترامب مشروط بقيام ترامب بما هو ضروري.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس الوقت- شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات صباح اليوم الاثنين، طالت 52 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

ظريف: الحوثيون زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم الوقت- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

صحيفة أمريكية: إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً الوقت- كشفت صحيفة أمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً، بعد الهجمات التي تعرّضت لها قبل أسبوع.

استشهاد 5 يمنيين بقصف طيران العدوان السعودي مسجداً في عمران الوقت- استشهد خمسة يمنيين وفقد طفلان من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي مسجدا بمحافظة عمران.

قصف صاروخي للجيش اليمني جنوب حيران يخلّف قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على تجمعات لهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

روحاني: الأمريكيون في حالة إحباط بعدما لم يبق لديهم شيء لم يفعلوه ضد إيران الوقت- جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن بلاده تريد سلاماً شاملاً في المنطقة مشيراً إلى أنها ستقدّم مشروعاً إلى الأمم المتحدة لضمان الأمن في المنطقة.

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي الوقت- أزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي المدفعي للارتفاع المنخفض، اليوم الأحد، في طهران، خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، غداً الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيران تعلن عن إجراء مناورات قريب في بحر عمان مع الصين وروسيا الوقت- أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد قدير نظامي، عزم بلاده على تنفيذ مناورات بَحرية مشتركة مع روسيا والصين، ببحر عُمان والمحيط الهندي، في وقت تشهد منطقة الخليج الفارسي توتراً كبيراً منذ أشهر.

جنرال رفيع في البحرية الإسرائيلية: كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة! وقت-نشر الكاتب إسرائيلي، آساف غيبور، تقرير لصحيفة مكور ريشون قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي يواجه في الآونة الأخيرة ما يمكن

بالصور إيران تعرض طائرات أمريكية وإسرائيلية أسقطتها سابقا

وزير الدفاع الأمريكي: بطلبٍ من الرياض وأبو ظبي... واشنطن ترسل تعزيزات عسكريّة دفاعية إلى الخليج الوقت- قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مساء أمس السبت، ان بلاده سترسل تعزيزات عسكريّة أميركيّة إلى الخليج ال

الحوثي يحذر التحالف السعودي من رفض مبادرة الرئيس المشاط الوقت- هدد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي خلال كلمة له في تظاهرة شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء الذكر

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ترامب للسيسي: أنت زعيم حقيقي فلماذا يتظاهرون ضدك؟!

إنجاز إيراني جديد.. الجيش يطوّر رادارات تعمل بالأمواج غير المرئية لاكتشاف الألغام وأنفاق الإرهابيين + صور

ماذا أشترط ظريف لتحقيق لقاء روحاني مع ترامب؟

الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه

الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

مادورو: لتحفيز التعاون المشترك بين فنزويلا وروسيا

جيل جديد من التكفيريين.. أطفال يحملون أسلحة وهواتف ذكية

خطة أنصار الله الشاملة لوقف إطلاق النار.. مثالية أم واقعية؟

أردوغان يشد الرحال إلى نيويورك؛ المخاوف والآمال

ميدل ايست: حكم "بن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

بعد اعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، غوتيريش: بداية طريق الحل

إذاعة ألمانية: محاولات واشنطن خلال الأربعين عاماً الماضية لعزل طهران باءت بالفشل

الإضراب عن الطعام والكرامة التي لا تموت

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟

عادل عبد المهدي يحذّر من تحويل بلاده إلى ساحة للصراع

إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي

استعراض جوي للحرس والجيش سيقام في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي

الحشد الشعبي يتوغّل 75 كم تجاه الحدود الأردنية - السعودية

العميد أمير حاتمي: لا صحة لمزاعم وجود دور لإيران في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية

الدفاعات الجوية السورية تدمر طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

خبير عسكري إسرائيلي: رعب في "إسرائيل" بعد هجوم أرامكو!

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

الشيخ قاسم: هناك جهات لبنانية لها دور بملف العقوبات الأمريكية على "حزب الله"

سلامي: إيران باتت قوية على نحو ينسب إليها التورط بأي حادث كذباً

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال.. هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

تفاصيل عملية "حزب الله" في الجليل الشمالي؛ ماذا استهدفت صواريخ المقاومة وكيف كان الرد الاسرائيلي ؟ + صور

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟

"مبين" سلاح استراتيجي إيراني جديد.. هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم إنه نوع من الطائرات من دون طيار؟ + صور

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

استعادة السيطرة علی خان شيخون.. بداية النهاية لتركيا في إدلب

"حزب الله" والصهاينة.. فك رموز رسائل الرد الانتقامية تزيد من مخاوف الاسرائيليين

طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

إنجاز إيراني جديد.. الجيش يطوّر رادارات تعمل بالأمواج غير المرئية لاكتشاف الألغام وأنفاق الإرهابيين + صور

الثلاثاء 24 محرم 1441
 
 
 
 
 
إنجاز إيراني جديد.. الجيش يطوّر رادارات تعمل بالأمواج غير المرئية لاكتشاف الألغام وأنفاق الإرهابيين + صور

مواضيع ذات صلة

انجاز كبير للقوات الايرانية في اليوم الاخير للمناورات البحرية في مضيف هرمز

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كان العديد من الإيرانيين خلال مدة الـ 8 سنوات من فترة الدفاع المقدس على دراية بكلمات ومصطلحات مختلفة في مجال الأسلحة والمعدات القتالية، بما في ذلك الألغام التي كانت بمثابة تجربة خطيرة ومريرة عانى منها الكثير من المدنيين الأبرياء، ولا تزال الحدود الإيرانية مع العراق واحدة من أكثر المناطق الملوثة والمليئة بالألغام بسبب غزو الجيش البعثي العراقي لتلك المنطقة في فترة الثمانينيات.

ولقد قُتل الكثير من المدنيين الأبرياء سواءً أثناء الحرب أم بعد انتهاء الحرب، بسبب وجود ذلك القاتل الصامت في تلك المناطق، ومنذ ذلك الحين والقوات العسكرية الإيرانية تبذل الكثير من الجهود لانتشال تلك الألغام البعثية من تلك المناطق وبالفعل تم انتشال الكثير منها ولكن بعضها لا يزال قابعاً تحت الأرض، وهذا يعني أن حياة الناس في تلك المناطق لا تزال مهددة. 

وحول هذا السياق، ذكر العديد من الخبراء العسكريين بأن هناك دائماً نقطتان مهمّتان حول مسألة الإجراءات المتعلقة بانتشار ونزع الألغام، الأولى تتمثل في تحديد مكان ونوع تلك الألغام والثانية تتمثل في انتشالها أو تدميرها.

على الرغم من أن الجانب العراقي كان على استعداد لتقديم خرائط للمناطق التي قام الجيش العراقي بوضع الألغام فيها بعد نهاية تلك الحرب التي كانت مفروضة على طهران، لكن بسبب هطل الأمطار الغزيرة في المناطق الغربية وحدوث تغييرات جغرافية في كثير من المناطق الحدودية، فلقد تحرّكت تلك الألغام من مواقعها الأولية وانتقلت إلى مواقع أخرى، وبعبارة أخرى، فإن منطقة البحث عن تلك الألغام آخذة في التوسع والعمل أصبح يتزايد يوماً بعد يوم وأصبح مكلفاً.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مسألة تطهير المناطق الملوثة بالألغام أصبحت مهمة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني وذلك لأن تلك الألغام تسبّبت في استشهاد الكثير من الأشخاص الأبرياء وإصابة الآلاف بجروح خطيرة منذ نهاية الحرب.

وعلى مرّ السنين الماضية، ساعدت بعض التكنولوجيات مثل الملابس المضادة للأفراد والأحذية المتفجرة، وكاسحات الألغام المضادة للأفراد، وأنظمة تفجير الألغام الأرضية الفردية، على جعل عمليات اكتشاف وانتشال الألغام أسرع بكثير وأكثر أماناً.

وقبل عدة أيام كشف الحرس الثوري الإيراني عن الاكتفاء الذاتي في صناعة وإنتاج منظومات جديدة متطوّرة لاستكشاف تلك الألغام.

رادارات الكشف عن حقول الألغام

عند سماع اسم رادار، يتذكر الكثيرون اكتشاف الطائرات أو السفن، ولكن هناك أيضاً فئة من الرادارات يمكنها اختراق الأرض واكتشاف أشياء تحت الأرض مثل المناجم.

إن الرادارات التي تخترق الأرض، والتي يشار إليها أيضًا باسم GPR، هي أنظمة رادار تنقل عادةً 10 ميغا هيرتز إلى 2.6 جيجا هرتز إلى باطن الارض وترسل هذه الطاقة الكهرومغناطيسية موجات من تحت الأرض عندما تضرب أشياء مثل المناجم، وهو ما ينعكس في المستقبلات ويتم عرضها على الشاشات، وبالطبع، يمكن لهذه الرادارات اكتشاف بعض الأنفاق تحت الأرض.

ويختلف مدى هذا الرادار تبعاً لنوع التربة والصخور أسفل سطح الأرض، ولكن أقصى مدى لهذه الرادارات يصل في أحسن الأحوال إلى حوالي 15 متراً، وفي الظروف القاسية عند وجود الجرانيت تحت السطح المطلوب، قد يصل المدى إلى بضعة سنتيمترات فقط. بالطبع، هذه الرادارات لديها أيضاً العديد من القدرات التي تمكّنها من استخدامها في المهام المدنية، حيث يمكن استخدام مثل هذه الرادارات في هندسة البناء والتشييد، وفي علم الفضاء أيضاً للبحث عن صورة تحت سطح العديد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك اكتشاف التحف والآثار، وكذلك اكتشاف آثار المعادن والأحجار القيمة، كما يمكن استخدام مثل هذه الرادارات للكشف عن الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في العديد من المناطق العراقية والسورية.

نظام "هاسكي" الأمريكي الصنع

شركة "كوبهام" البريطانية هي واحدة من الشركات المصنّعة لهذه الأنواع من الأنظمة المتطورة التي يمكن استخدامها في الكثير من المهام العسكرية والمدنية وإذا أردنا أن نذكر شركة تصنيع أخرى في هذا القطاع، يمكننا أن نذكر أيضاً شركة "سين سفوت" الكندية.

نظام رادار "كوبهام" البريطاني

لم يتم تقديم أي معلومات حول النظام الإيراني الذي بنته وحدة الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني والذي ظهر في موكب القوات العسكرية الذي عقد في 22 سبتمبر من هذا العام، لكننا نشاهد سلسلة من الهوائيات المركبة على وحدة مكعبة على مركبة عسكرية ويبدو أن الوحدة الموجودة خلف الهوائي هي نوع من وحدة الإمداد بالطاقة والتحكم لهذا النظام. 

وبالنظر إلى شكل هذا النظام، يبدو أنه يمكن تثبيت مجموعة كاملة من أدوات التحكم في الطاقة والهوائيات على مجموعة متنوعة من المركبات ويمكن استخدامها في مواقع مختلفة.

ويشبه الجزء الأمامي من هذا النظام أيضاً نظاماً بصرياً يوفّر للمستخدمين النظر من مقدمة السيارة.

نظام اكتشاف الألغام الأرضية تمت صناعته من وحدة الاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الجيش الإيرانية

ويمكن استخدام هذا النظام بشكل خاص لإزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة المتبقية في محافظة خوزستان وفي الأجزاء الغربية من البلاد في محافظات كردستان وإيلام وكرمانشاه، ويمكن لهذا النظام القيام بعمليات الكشف بسرعة وكفاءة عالية وأكثر دقة وأمان وعند اقتران هذا النظام بجهاز مثل كاسحة الألغام "تفتان"، فإن عملية الكشف عن الألغام وتدميرها تصبح أكثر سهولة وأكثر أمان.

كما أن هذا النظام يتمتع أيضاً بالقدرة على اكتشاف الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في العديد من المناطق التي كانوا يسيطروا عليها ويمكن أن يكون استخدام هذا النظام المتطور خياراً جيداً في المعارك التي تدور في العراق وسوريا لاكتشاف بعض المخابئ السرية للإرهابيين التكفيريين التي قد تشكل في المستقبل خطراً على المدنيين الأبرياء، وعلى الأمن في هذين البلدين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

رادار انظمة تطوير الحرس الثوري كشف الالغام الانفاق الارهابيين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة