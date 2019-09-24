مادورو: لتحفيز التعاون المشترك بين فنزويلا وروسيا

الوقت- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم أنه سيزور روسيا اليوم الثلاثاء، وسيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مادورو في تغريدة له على تويتر، إنّه سيجتمع مع بوتين ومع مجموعة من رجال الأعمال لـ"تحفيز التعاون المشترك في الاقتصاد والثقافة وفي المجال الاجتماعي".

الناطق الصحافي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كان قد أعلن أنّ الرئيسين الروسي والفنزويلي سيلتقيان على هامش منتدى "فالداي" الذي سيُعقد في مدينة سوتشي الأسبوع المقبل.

Hoy #23Sep salgo a una Visita Oficial en la Federación Rusa, revisaremos toda la dinámica de la relación bilateral y buscaremos nuevos caminos que intensifiquen la cooperación y el intercambio entre nuestros pueblos, en el marco de la construcción de un mundo pluripolar. pic.twitter.com/kvKuDXK0fY

-Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 23, 2019

يذكر أنّ الرئيس الفنزويلي تحدث بالأمس في مقابلة مع مع قناة روسيا 24، وقال إن الولايات المتحدة تفكر بالفعل في تعطيل الانتخابات البرلمانية في بلاده في عام 2020، عازياً السبب في ذلك إلى أن "الأميركيين يدركون أنهم لا يستطيعون الفوز بها أيضاً، كما لم يفوزوا بالانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2018".