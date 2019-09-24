الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

الوقت- حمّل رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي صباح اليوم الثلاثاء في تغريدة له على تويتر، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث، مسؤولية استمرار منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

الحوثي تساءل عن أسباب "تجاهل الأمم المتحدة الأزمة التي تدور بسبب منع العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي دخول سفن البترول إلى الحديدة، مع أنها قد منحتهم التصاريح وقامت بتفتيشهم".

لماذا تتجاهل الامم المتحدة الازمة التي تدور بسبب منع العدوان الامريكي البريطاني السعودي الاماراتي دخول سفن البترول إلى الحديدة مع أن الامم قد منحتهم التصاريح وقامت بتفتيشهم

نحمل الامم المتحدة ومبعوثها ومسؤليهامسؤلية عدم ادانة اوالزام العدوان بعدم منعهم من المرور فلا مبرر

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 23, 2019

وأضاف الحوثي: "نحمّل الأمم المتحدة ومبعوثها ومسؤوليها مسؤولية عدم إدانة أو إلزام العدوان بعدم منعهم من المرور، فلا مبرر".

وكانت حركة"أنصار الله" قد اتهمت الأسبوع الماضي التحالف السعودي ضد اليمن باحتجاز 6 سفن مشتقات نفطية، ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

وتشهد العاصمة صنعاء ومناطق أهرى من اليمن، أزمة خانقة في المشتقات النفطية مع اشتداد الحصار والحرب.