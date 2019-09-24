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  الثلاثاء 24 محرم 1441

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المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي الوقت- لم تعد المقاومة تلك المنظومة التي بإمكان العالم التآمر عليها واستهدافها هنا وهناك دون ان يلقى المعتدون اي عقاب او رد حازم، ولا يخفى على أحد أن الدول المعادية للمقاومة كانت تستهدفها في اي فرصة تسمح بذلك...

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رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

الوقت- كشف رئيس حزب "الكونغرس التباوي" عيسى عبد المجيد صباح اليوم في جلسة استماع بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف، إن الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم خطاب الكراهية في ليبيا.

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بعد اعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، غوتيريش: بداية طريق الحل الوقت- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي يقع على عاتقها مهمة الاتفاق على شكل ومضمون الدستور السوري الجديد.

الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه الوقت- رفض المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم، دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً، لتشكيل تحالف بين مختلف القوى الديمقراطية، والجلوس على طاولة الحوار وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد.

ترامب للسيسي: أنت زعيم حقيقي فلماذا يتظاهرون ضدك؟! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم خلال لقائه الرئيس المصري الذي وصل الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نظيره عبد الفتاح السيسي هو "زعيم حقيقي".

ماذا أشترط ظريف لتحقيق لقاء روحاني مع ترامب؟ الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية ، على أن لقاء الرئيس حسن روحاني بنظيره الأميركي دونالد ترامب مشروط بقيام ترامب بما هو ضروري.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس الوقت- شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات صباح اليوم الاثنين، طالت 52 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

ظريف: الحوثيون زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم الوقت- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

صحيفة أمريكية: إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً الوقت- كشفت صحيفة أمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً، بعد الهجمات التي تعرّضت لها قبل أسبوع.

استشهاد 5 يمنيين بقصف طيران العدوان السعودي مسجداً في عمران الوقت- استشهد خمسة يمنيين وفقد طفلان من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي مسجدا بمحافظة عمران.

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أخبار

الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه

الثلاثاء 24 محرم 1441
 
 
 
 
 
الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه

الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى الحوار ويطالبه بالاستقالة من منصبه

الوقت- رفض المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم، دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً، لتشكيل تحالف بين مختلف القوى الديمقراطية، والجلوس على طاولة الحوار وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد.

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الوقت- رفض المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم، دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً، لتشكيل تحالف بين مختلف القوى الديمقراطية، والجلوس على طاولة الحوار وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد.

الزبيدي اعتبر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الشاهد "تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي بالبلاد"، محمّلاً إيّاه مسؤولية "تدمير الحياة السياسية والحزبية".

كما طالب الزبيدي الشاهد بـ"الاعتراف بالفشل وتحمل مسؤوليته والاستقالة من منصبه".

وتعليقاً على نتائج الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية قال الزبيدي: "نحن ديمقراطيون ونقبل نتائج الصندوق ونحترم بذلك إرادة الناخبين، رغم تحفظنا على عديد التجاوزات التي قام بها بعض المترشحين والّي تقدمنا في شأنها بطعون لدى المحكمة الإدارية ولنا كلّ الثقة في قراراتها".

الزبيدي دعا التونسيين أن "ينتخبوا الشخص الذي يرون فيه الكفاءة والخصال اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية".

يذكر أنّ المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد دعا مؤخراً الزبيدي إلى الحوار ونسيان الخلافات لتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد "رغم كل الكلام الذي قيل عني من خيانة الدول وإهدار المال العام".

ومن المنتظر انعقاد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بداية شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، والتي يتنافس فيها كل من المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي الذي يزال في السجن.

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الزبيدي يوسف الشاهد عبد الكريم الزبيدي تونس التونسية الرئاسية 2019

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