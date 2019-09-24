ترامب للسيسي: أنت زعيم حقيقي فلماذا يتظاهرون ضدك؟!

الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم خلال لقائه الرئيس المصري الذي وصل الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نظيره عبد الفتاح السيسي هو "زعيم حقيقي".

واعتبر ترامب أن "الفوضى التي تشهدها مصر كانت قبل وصول السيسي إلى سدة الحكم".

ومن جهته قال السيسي لترامب أن مصر "تقدر عالياً حكمته في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كخيار أخير".واتهم السيسي قوى "الإسلام السياسي" بـ"محاولة زعزعة الاستقرار في بلاده"، قائلاً إن "الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي وخلال لقائه الرئيس المصري الذي وصل الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشهدت نيويورك تظاهرةً شارك فيها عشرات المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رافعين لافتات تطالب برحيله، ورددوا شعارات مناوئة له، كما أكدوا تضامنهم مع المتظاهرين المعارضين في مصر.

يذكر أنّ مظاهرات اندلعت في مصر السبت الماضي، تطاب بتنحي السيسي وتندد بسياسة الحكومة وتفشي الفساد.

كما اعتقلت الشرطة المصرية المحامية ماهينور المصري أمس الاثنين، بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين.