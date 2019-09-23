عندما يُدير الجميع ظهورهم لـ"نتنياهو"؛ هل انقلب الصديق قبل الغريب على رئيس الحكومة الاسرائيلية؟

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  الإثنين 23 محرم 1441

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تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟ الوقت- إن معظم التيارات والاحزاب المتعارضة في إسرائيل تعتقد بأن رحيل "نتنياهو" من رأس الحكومة الاسرائيلية، سوف يوفر الظروف المناسبة للمجتمع الاسرائيلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟ الوقت- على الرغم من أن الولايات المتحدة لها القدرة على إنتاج النفط الصخري إلى جانب النفط الخام، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا للتعامل مع الجزء الأكبر من صادرات النفط في العالم، لذلك فلقد سمح الرئيس "ترامب" باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بعد الضربات الاخيرة على حقلي بقيق وخريص السعوديين لتخفيف الاضطرابات في سوق النفط العالمي.

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي الوقت- لم تعد المقاومة تلك المنظومة التي بإمكان العالم التآمر عليها واستهدافها هنا وهناك دون ان يلقى المعتدون اي عقاب او رد حازم، ولا يخفى على أحد أن الدول المعادية للمقاومة كانت تستهدفها في اي فرصة تسمح بذلك...

أخبار

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الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

الوقت- شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات صباح اليوم الاثنين، طالت 52 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

ظريف: الحوثيون زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم الوقت- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

صحيفة أمريكية: إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً الوقت- كشفت صحيفة أمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً، بعد الهجمات التي تعرّضت لها قبل أسبوع.

استشهاد 5 يمنيين بقصف طيران العدوان السعودي مسجداً في عمران الوقت- استشهد خمسة يمنيين وفقد طفلان من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي مسجدا بمحافظة عمران.

قصف صاروخي للجيش اليمني جنوب حيران يخلّف قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على تجمعات لهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

روحاني: الأمريكيون في حالة إحباط بعدما لم يبق لديهم شيء لم يفعلوه ضد إيران الوقت- جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن بلاده تريد سلاماً شاملاً في المنطقة مشيراً إلى أنها ستقدّم مشروعاً إلى الأمم المتحدة لضمان الأمن في المنطقة.

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي الوقت- أزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي المدفعي للارتفاع المنخفض، اليوم الأحد، في طهران، خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، غداً الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيران تعلن عن إجراء مناورات قريب في بحر عمان مع الصين وروسيا الوقت- أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد قدير نظامي، عزم بلاده على تنفيذ مناورات بَحرية مشتركة مع روسيا والصين، ببحر عُمان والمحيط الهندي، في وقت تشهد منطقة الخليج الفارسي توتراً كبيراً منذ أشهر.

جنرال رفيع في البحرية الإسرائيلية: كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة! وقت-نشر الكاتب إسرائيلي، آساف غيبور، تقرير لصحيفة مكور ريشون قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي يواجه في الآونة الأخيرة ما يمكن

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الحوثي يحذر التحالف السعودي من رفض مبادرة الرئيس المشاط الوقت- هدد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي خلال كلمة له في تظاهرة شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء الذكر

وكالة الصحافة الفرنسية: اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحتجين معارضين للسيسي في السويس الوقت- قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن اشتباكات اندلعت في السويس شمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عروض عسكرية ضخمة تشهدها جميعِ المحافظات الإيرانية وحرس الثورة يتوعد! الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة العميد رمضان شريف، صباح اليوم الأحد، أن العرض سيجري في جميع المحافظات الإيرانية. وأضاف أن بعضاً من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية سيتم عرضه في اطار وحدات المشاة والوحدات المجوقلة.

إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي الوقت-فككت الجهات المختصة طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

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تقارير

عندما يُدير الجميع ظهورهم لـ"نتنياهو"؛ هل انقلب الصديق قبل الغريب على رئيس الحكومة الاسرائيلية؟

الإثنين 23 محرم 1441
 
 
 
 
 
عندما يُدير الجميع ظهورهم لـ"نتنياهو"؛ هل انقلب الصديق قبل الغريب على رئيس الحكومة الاسرائيلية؟

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"نتنياهو" يشنّ هجوماً عنيفاً على "ترامب".. هل أصبح صديق الأمس عدو اليوم ؟

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الوقت- لم تكن وسائل الاعلام هي الوحيدة التي دارت ظهرها لرئيس الوزراء الاسرائيلي فحسب، بل حتى الرئيس الامريكي "ترامب" الذي يُعد الحليف الأكثر أهمية، لم يهمه هزيمة "نتنياهو"، وقال بأن لديه علاقات جيدة مع إسرائيل، وليس مع شخص معين في هذا البلد، وهذا الامر يكشف النقاب عن اقتراب موعد نهاية حياة "نتنياهو" السياسية. يذكر أن قضية إنتهاء عهد "نتنياهو" أصبحت موضوعًا ساخنًا بالنسبة للإعلام الصهيوني هذه الأيام، وعند إلقاء نظرة على بعض عناوين وسائل الإعلام هذه، نرى بأن "نتنياهو" يمر باوقات صعبة للغاية.

ولكن الشيء الاكثر أهمية هنا، يتمثل في أنه بعد هزيمته في الانتخابات، اتهم "نتنياهو" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والبيت الأبيض بعدم تقديم دعم كافٍ له في الانتخابات. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن رئيس الوزراء الصهيوني رفض الاتصال بـ"ترامب" أو حتى بصهره "جاريد كوشنر" بعد الانتخابات، ولفتت تلك المصادر إلى أن "نتنياهو" قام بنقل غضبه وسخطه إلى الرئيس "ترامب" وإلى البيت الأبيض من خلال اللوبي "أيباك". وعلى الرغم من أن "نتنياهو" أعلن أنه لن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحجة وجود الكثير من التوترات في الأراضي المحتلة (بعد الانتخابات)، إلا أن السبب الرئيس وراء غياب رئيس الوزراء الصهيوني هو غضبه من "ترامب" و"كوشنر".

وفي سياق متصل، شبه "يوسي فيتر"، محلل شؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، وضع "نتنياهو" بالساحر الذي لم يتبق سوى أرنب واحد في قبعته. ولفت إلى أن ساعة "نتنياهو" السياسية تقترب من نهايتها. مضيفا بأنه مع اقتراب موعد استجواب "بنيامين نتنياهو" في المكتب الاستشاري القضائي، فإنه ينبغى على الحكومة أن تنتظر صدور جميع التُهم الموجهة اليه لأن لديه الكثير من الاتهامات القديمة في حقيبته، وقد يكون قادراً على الخروج من ضغوط هذه الاتهامات للمرة الثالثة عن طريق سحب اجرا انتخابات ثالثة.

وفي سياق متصل، أكد "ماكر" الخبير الاقتصادي لهذه الصحيفة الاسرائيلية، على أن "نتنياهو" وقع في الحفرة التي حفرها هو بنفسه ! وليس لديه شيئاً أفضل ليقدمه للشعب اليهودي في المستقبل وذلك لأنه أخرج كل ما كان في جعبته خلال السنوات الماضية. وقال أيضا أن قادة الليكود مارسوا الكثير من الضغوط على "نتنياهو" لكي يتنازل على السلطة ويتقاعد من منصبه ومن عمله السياسي.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتائج فرز 88% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست، أظهرت فوز حزب "أزرق - أبيض" بزعامة "بانى جانتس" على حزب الليكود بزعامة "بنيامين نتنياهو"، ولفتت هذه الصحيفة إلى إنه في حال إعلان النتائج الرسمية بتفوق حزب" جانتس" ، فإن هذا يعنى انتهاء عهد نتنياهو الذى ظل يحكم إسرائيل 10 سنوات كاملة منذ انتخابات 2009 ، مشيرة إلى أن فترة حكم نتنياهو كانت أطول من حكم ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل التى استمرت 9 أعوام ونصف.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ""يسرائيل هيوم" الموالية لـ"نتنياهو" في تقرير كتبته تحت عنوان "انتهاء لعبة بي بي اسرائيل"، كيف قامت وسائل الاعلام الايرانية بتسليط الضوء على هزيمة "نتنياهو" في الانتخابات ونقلت عن أستاذ جامعي متخصص في الشؤون الإيرانية، أنه قرأ الكثير من عناوين الصحف الإيرانية مثل "كيهان"، و"ابتكار" و"ايران" التي كتبت العديد من التقارير حول هزيمة "نتنياهو" وصعود حزب "أزرق - أبيض" إلى رأس الهرم الحكومي الاسرائيلي.

وفي المقابل، قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن انسحاب "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي هو السبيل الوحيد للخروج من المعضلة والازمة التي تعيش فيها إسرائيل. وحول هذا السياق، كتب "بن كاسبيث"، المحلل في صحيفة "معاريف" الناطقة باللغة العبرية: "لقد انتهى عهد نتنياهو، لقد دمر نفسه بيديه، لقد كان لديه كل شيء، والآن سيكون من الواضح أنه ليس لديه شيء".

وتابع هذا المحلل الاسرائيلي بالقول: "كان نتنياهو هو الفائز، لكنه أصبح خاسرًا حتى مع وجود أعضاء الليكود خلفه وذلك لأن العديد من مؤيديه فضّلوا عدم التصويت أو البقاء في المنزل أو الذهاب إلى الشاطئ للتسلية". وأضاف "بن كاسبيت": ​​"كان الناس يتحدثون عن هذا الأمر، بأن نتنياهو أنهى عهده التاريخي بيديه".

كما استخدم الاسرائيلي "ماكو" الصحفي في شبكة التلفزيون الصهيونية الـ 12 في احد برامجه التلفزيونية عنوان "من المرجح أن نرى نهاية نتنياهو". كما كتبت بعض وسائل الاعلام الناطقة باللغة العبرية في تقارير لها تحدث فيها حول انتخابات الكنيست: "هل انتهى سحر نتنياهو في الليكود؟ اليوم، توصل اليمين واليسار إلى حقيقة مذهلة مفادها، لقد اقترب بنيامين نتنياهو من مغادرة الساحة السياسية أكثر من أي وقت مضى".

وهنا تجدر الاشارة إلى الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" قال إنه لم يتحدث إلى "نتنياهو"، ولفت إلى أن الانتخابات الاسرائيلية تعتبر حدثاً مهماً، في حين قلل من أهمية نتنياهو بالنسبة للتحالف بين أمريكا و"إسرائيل". وكشف "ترامب" للصحفيين: "علاقاتنا مع دولة إسرائيل وليست مع أشخاص، لذلك سنرى ما سيحدث". ومن جانبه، صرّح "دان شابيرو"، سفير أمريكا السابق لدى "إسرائيل" بأن تصريحات "ترامب"، أظهرت أنه يشمّ رائحة مرحلة الضعف لنتنياهو، ويريد أن ينأى بنفسه عنه. وقال "شابيرو" إن "ترامب" لا يريد إلا فعل القليل تجاه نتنياهو الخاسر، وذكر أنه في الأسبوع الماضي، رفض "ترامب" التأييد العلني لتعهد "نتنياهو" بضم أجزاء من الضفة الغربية إذا أُعيد انتخابه.

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هزيمة تخلي انقلاب نتنياهو ترامب وسائل الاعلام انتخابات فوز

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