الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

الوقت- شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات صباح اليوم الاثنين، طالت 52 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن الجيش حوّل المعتقلين للتحقيق.

وذكرت وكالة "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، أن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات إسرائيلية "داهمت العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها وروّعت قاطنيها واحتجزتهم وأرهبتهم بالكلاب البوليسية".