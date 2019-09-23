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  الإثنين 23 محرم 1441

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أخبار

ظريف: الحوثيون زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم

الإثنين 23 محرم 1441
 
 
 
 
 
ظريف: الحوثيون زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم
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الوقت- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية قال ظريف إن الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها "من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة".

كما أكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية في الوقت نفسه أن الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم.

كذلك شدد ظريف على أن السعودية لم تقدم أي أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في مناطقها الشرقية.

يذكر أن الأوضاع في المنطقة كانت قد تدهورت بشكل حاد بعد أن تعرّض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية لهجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر، ما تسبّب في خفض السعودية لإنتاجها النفطي لأكثر من النصف.

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ظريف الحوثيون ضرب المنشآت النفطية

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