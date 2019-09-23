صحيفة أمريكية: إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً

الوقت- كشفت صحيفة أمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهراً، بعد الهجمات التي تعرّضت لها قبل أسبوع.

وقالت صحيفة "وول ستريت" إن ممثلين عن شركة "أرامكو" طلبوا المساعدة العاجلة في مراسلات وعن طريق اتصالات هاتفية بعدد من الشركات، من بينها شركة "جينرال إليكتريك"، مشيرة إلى أن الخدمات التي تحتاجها "أرامكو" تقدر بمئات ملايين الدولارات.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، نقلاً عن مصادر أن "أرامكو" أبلغت الشركة النفطية اليابانية " JXTG Nippon Oil & Energy " بحصول تغييرات في حصتها من الصادرات النفطية السعودية.

كما رجّحت اليابان أن تكون "أرامكو" في حاجة إلى مدة زمنية أطول بكثير مما أعلن عنه الجانب السعودي في البداية.

يذكر أن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو"، أكبر الشركات المنتجة للنفط، يوم 14 سبتمبر، تسببت في خفض إنتاجها بـ5.7 ملايين برميل في اليوم.