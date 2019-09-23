استشهاد 5 يمنيين بقصف طيران العدوان السعودي مسجداً في عمران

الوقت- استشهد خمسة يمنيين وفقد طفلان من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي مسجدا بمحافظة عمران.

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على منطقة السواد بالمحافظة مشيرا إلى أنه وإمعانا منه في جرائمه لاحق أسرة أحد المواطنين من البدو الرحل بداخل أحد المساجد بعد هروبهم من خيمتهم ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم فيما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

وأشار الموقع الى أن طيران العدوان عاود فجر اليوم غاراته على منطقة السواد ليصل مجموع الغارات على المديرية منذ منتصف الليلة الماضية إلى11 غارة.

وأصيب مدنيان يمنيان بجروح خطيرة نتيجة استهداف طيران العدوان سيارتهما في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران أمس.