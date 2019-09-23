قصف صاروخي للجيش اليمني جنوب حيران يخلّف قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على تجمعات لهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني إن "القوة الصاروخية للجيش اليمني أطلقت أربعة صواريخ من نوع زلزال1 وقذائف على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي جنوب حيران في محافظة حجة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم".

كما أشار المصدر إلى مقتل 16 عنصراً من قوى العدوان السعودي خلال عمليات قنص جنوب حرض وشرق مثلث عاهم نفذها الجيش اليمني في حجة.

يذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت أمس تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في عسير جنوب غرب السعودية وأوقعت بينهم قتلى ومصابين.