روحاني: الأمريكيون في حالة إحباط بعدما لم يبق لديهم شيء لم يفعلوه ضد إيران

الوقت- جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد أن بلاده تريد سلاماً شاملاً في المنطقة مشيراً إلى أنها ستقدّم مشروعاً إلى الأمم المتحدة لضمان الأمن في المنطقة.

وقال روحاني في تصريحات له اليوم قبيل توجهه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك إن "هذا المشروع سيحمل عنوان مبادرة أمن هرمز ويهدف إلى تأمين تعاون دول المنطقة وقدراتها لحفظ الأمن لأننا نأمل أن يكون الحل للمنطقة من داخلها وليس من خارجها"، مضيفاً "نريد سلاماً شاملاً للمنطقة وندعو جميع الدول في الخليج وهرمز إلى الانضمام للمبادرة".

وأشار روحاني إلى أن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة فرصة لتوضيح موقف إيران والإجراءات الظالمة التي تتخذ ضدها .

ولفت إلى أن الأمريكيين في حالة إحباط بعدما لم يبق لديهم شيء لم يفعلوه ضد إيران فواشنطن وصلت إلى الحد الأقصى من العقوبات وبدأت تكررها ونحن مستعدون لتجاوزها وقال إن “الحركة الاقتصادية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أفضل وهذا يدل على أنه لدينا القدرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها”.

وأوضح أنه سيجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة لقاءات مع زعماء الدول الأخرى ستتم خلالها مناقشة مسألة خفض الالتزامات بالاتفاق النووي مع مجموعة أربعة زائد واحد.

وفيما يخصّ الهجوم على شركة أرامكو السعودية أكد روحاني أن هذه العملية كانت ردّاً يمنياً على الاعتداءات التي طالت الشعب اليمني مشيراً إلى أن أمريكا تريد أخذ كل نفط السعودية والسيطرة على المنطقة.