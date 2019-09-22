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  الأحد 22 محرم 1441

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لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك

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أخبار

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك

الأحد 22 محرم 1441
 
 
 
 
 
لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك
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الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، غداً الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني برويز اسماعيلي: إن الرئيس روحاني سيلقي خلال هذه الزيارة كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي كبار مديري وسائل الإعلام الموجودة في نيويورك وجمع من النخب في السياسية الخارجية الامريكية.

وأشار اسماعيلي إلى أن روحاني سيكون لديه مقابلات خاصة مع بعض وسائل الإعلام الدولية وعقد مؤتمر صحفي عام في ختام زيارة نيويورك، قائلاً: إن روحاني سيلتقي خلال زيارة نيويورك عدداً من قادة الدول المشاركة في الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومن المحتمل لقاء رؤساء عدد من المنظمات الدولية.

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حسن روحاني اجتماع نيويورك

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