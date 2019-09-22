السيسي والاختبار الصعب

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 22 محرم 1441

إخترنا لكم

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج الوقت- كعادته، تطرق السيد نصرالله في خطابه الأخير في ذكرى اسبوع العلامة الراحل الشيخ حسين كوراني إلى آخر التطورات اللبنانية والإقليمية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟ الوقت- إن معظم التيارات والاحزاب المتعارضة في إسرائيل تعتقد بأن رحيل "نتنياهو" من رأس الحكومة الاسرائيلية، سوف يوفر الظروف المناسبة للمجتمع الاسرائيلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟ الوقت- على الرغم من أن الولايات المتحدة لها القدرة على إنتاج النفط الصخري إلى جانب النفط الخام، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا للتعامل مع الجزء الأكبر من صادرات النفط في العالم، لذلك فلقد سمح الرئيس "ترامب" باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بعد الضربات الاخيرة على حقلي بقيق وخريص السعوديين لتخفيف الاضطرابات في سوق النفط العالمي.

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي الوقت- لم تعد المقاومة تلك المنظومة التي بإمكان العالم التآمر عليها واستهدافها هنا وهناك دون ان يلقى المعتدون اي عقاب او رد حازم، ولا يخفى على أحد أن الدول المعادية للمقاومة كانت تستهدفها في اي فرصة تسمح بذلك...

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟ الوقت- تتصاعد وتيرة الصراع الدائر بين الفنان المصري صاحب شركة المقاولات محمد علي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اذ يأخذ هذا الصراع الذي بدأ الكترونيا طابعا أكثر جدية، حيث بدأ محمد علي بالانتقال من ...

أخبار

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي

الوقت- أزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي المدفعي للارتفاع المنخفض، اليوم الأحد، في طهران، خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك الوقت- يتوجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، غداً الاثنين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيران تعلن عن إجراء مناورات قريب في بحر عمان مع الصين وروسيا الوقت- أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد قدير نظامي، عزم بلاده على تنفيذ مناورات بَحرية مشتركة مع روسيا والصين، ببحر عُمان والمحيط الهندي، في وقت تشهد منطقة الخليج الفارسي توتراً كبيراً منذ أشهر.

جنرال رفيع في البحرية الإسرائيلية: كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة! وقت-نشر الكاتب إسرائيلي، آساف غيبور، تقرير لصحيفة مكور ريشون قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي يواجه في الآونة الأخيرة ما يمكن

بالصور إيران تعرض طائرات أمريكية وإسرائيلية أسقطتها سابقا

وزير الدفاع الأمريكي: بطلبٍ من الرياض وأبو ظبي... واشنطن ترسل تعزيزات عسكريّة دفاعية إلى الخليج الوقت- قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مساء أمس السبت، ان بلاده سترسل تعزيزات عسكريّة أميركيّة إلى الخليج ال

الحوثي يحذر التحالف السعودي من رفض مبادرة الرئيس المشاط الوقت- هدد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي خلال كلمة له في تظاهرة شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء الذكر

وكالة الصحافة الفرنسية: اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحتجين معارضين للسيسي في السويس الوقت- قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن اشتباكات اندلعت في السويس شمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عروض عسكرية ضخمة تشهدها جميعِ المحافظات الإيرانية وحرس الثورة يتوعد! الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة العميد رمضان شريف، صباح اليوم الأحد، أن العرض سيجري في جميع المحافظات الإيرانية. وأضاف أن بعضاً من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية سيتم عرضه في اطار وحدات المشاة والوحدات المجوقلة.

إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي الوقت-فككت الجهات المختصة طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

اللواء سلامي: سنضرب أي شخص يتعدّى على حدودنا الوقت-قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم السبت: إن أي اعتداء لن يبقى محدوداً، ولن نهدأ حتى القضاء على المعتدي ولن نبقي أي نقطة آمنة.

الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله: الإمارات لن تدخل معركة لا تخصها.. هل يقصد السعودية؟ الوقت- أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي المعروف، عبدالخالق عبدالله، الجدل بعد أن قال معلقون ومتابعون له إنه يقصد بها السعودية.

خبير عسكري إسرائيلي: رعب في "إسرائيل" بعد هجوم أرامكو! الوقت- قال الخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، في تحليله العسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت إن "الهجوم الإيراني الأخير على مقار شركة إنتاج النفط السعودية- أرامكو قد يحمل تهديدا ضمنيا بمفاجأة إسرائيل مستقبلا، لأن هذا الهجوم كان مخططا له عن قصد وترصد، وسيترك آثاره على الشرق الأوسط".

العراق.. 9 شهداء في تفجير استهدف حافلة ركاب بكربلاء الوقت-استشهد تسعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس الجمعة؛ في انفجار حافلة لنقل الركاب، في محافظة كربلاء، 110 كيلومترات جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

السيد نصر الله يؤكد على أن الهجمات على "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة الوقت- أعلن الأمين لحزب الله السيد نصر الله "نرفض أي قواعد اشتباك جديدة وسنبقى ملتزمين بالقواعد الحالية".

كبير مستشاري المرشد الإيراني: سنرد على الأمريكيين من البحرين الأبيض والأحمر والمحيط الهندي الوقت- شدد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي على أن بلاده سترد على الأميركيين "إن تآمروا علينا".

المشاط يعلن وقف استهداف السعودية بالمسيرات والصواريخ آملاً الرد بالمثل على المبادرة الوقت- قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة الباليستية والمجنحة.

تظاهرات في مصر تطالب بتنحي السيسي! الوقت-خرجت في العاصمة المصرية القاهرة تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الاقتصادية وتطالب بتنحّي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

استعراض جوي للحرس والجيش سيقام في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي الوقت-أعلن نائب قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الاستعراض الجوي السنوي الثالث المشترك للجيش وحرس الثورة الإسلامية في إيران، سيقام في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي.

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن لا تساعد على إرساء الاستقرار في الخليج الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تصرفات واشنطن فيما يتعلق بمنطقة الخليج تفتقد لأي مبرر قانوني ولن تحقق الاستقرار فيها.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالصور إيران تعرض طائرات أمريكية وإسرائيلية أسقطتها سابقا

وكالة الصحافة الفرنسية: اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحتجين معارضين للسيسي في السويس

إيقاد شعلة الذكرى الخامسة لثورة الـ21 من سبتمبر..تعّرف على هذه الثورة اليمنية المباركة

إيران تعلن عن إجراء مناورات قريب في بحر عمان مع الصين وروسيا

عروض عسكرية ضخمة تشهدها جميعِ المحافظات الإيرانية وحرس الثورة يتوعد!

خلال الاستعراض العسكري.. إيران تزيح الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي

لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. روحاني يتوجه غداً إلى نيويورك

الحوثي يحذر التحالف السعودي من رفض مبادرة الرئيس المشاط

کم تُقدَّر الخسائر السعودية جراء ضربة أنصار الله؟

"السلام" أم "الحلب".. ماذا ستختار السعودية هذه المرة؟

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

جنرال رفيع في البحرية الإسرائيلية: كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة!

بیزنس اينسايدر: إلغاء رحلة الخطوط الجوية الأمريكية والسبب رجلان مسلمان على متن الطائرة

السيسي والاختبار الصعب

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال.. هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

هل السعودية نفسها مقتنعة بأنها تدافع عن فلسطين؟

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟

مستقبل إدلب في قلب مفاوضات الرؤساء الثلاثة

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟!

انتخابات الكيان الصهيوني.. التعادل بين معسكر اليمين واليسار يخيّم على المشهد

العميد أمير حاتمي: لا صحة لمزاعم وجود دور لإيران في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟

أهداف وتداعيات طرد الإمارات من التحالف.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

"مبين" سلاح استراتيجي إيراني جديد.. هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم إنه نوع من الطائرات من دون طيار؟ + صور

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر!

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

استعادة السيطرة علی خان شيخون.. بداية النهاية لتركيا في إدلب

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السيسي والاختبار الصعب

الأحد 22 محرم 1441
 
 
 
 
 
السيسي والاختبار الصعب
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يمرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختبار صعب خلال هذه الأيام بعد أن انتقل الغضب الشعبي من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أرض الميدان، وبالتحديد إلى الميادين والمناطق التي أسقطت الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول التظاهرات الجديدة التي خرجت إلى الشارع يوم الجمعة 20 سبتمبر، وكيفية تعامل الشرطة معها، وإمكانية استمرارها وهل من الممكن أن تطيح بالسيسي أم سيتمكن بذكائه من امتصاص غضب الشارع؟.

التظاهرات خرجت في العاصمة المصرية "القاهرة" وعدة مدن أخرى، منها " الشرقية"، والإسكندرية، والسويس، وطالب المتظاهرون برحيل السيسي، وبهذا يكون الفنان والمقاول محمد علي قد خطا أولى خطواته العملية في التهديدات التي أطلقها في وجه السيسي، ولا نبالغ إذا قلنا أن محمد علي تفاجأ هو نفسه بخروج هذا العدد من المتظاهرين إلى الشارع والذي ينذر بتوسّع غضب الناس خلال الفترة المقبلة، ومن هنا وجد علي أن الفرصة مناسبة للدعوة إلى مليونية جديدة يوم الجمعة المقبلة، وما علينا سوى الانتظار لنرى إلى أين ستسير الأمور، وإذا صحّت الشائعات بأن رجالاً من داخل النظام المصري هم من يقفون خلف محمد علي ويدعمونه من داخل مصر، سيكون التحدي كبيراً جداً أمام السيسي، وعليه أن يتعاطى بجدية مع هذه المظاهرات لأن تجربة ثورة يناير لاتزال حاضرة في عقول المصريين ولن يردعهم أحد عن النزول إلى الشارع.

الأمر الذي سيدفع الناس للعودة إلى الشارع هو تعاطي رجال الأمن مع المتظاهرين، والذي يمكن أن نصفه بأنه لم يكن عنيفاً، على الرغم من القيام باعتقالات هنا وهناك، إلا أن الشرطة حاولت قدر المستطاع عدم قمع المتظاهرين، وأشاد مصريون بضابط شرطة منع جنوده من الاعتداء على المتظاهرين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، وحقق فيديو للضابط انتشاراً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تعرّض فيه متظاهرون آخرون للاعتقال والضرب من قبل عناصر شرطة.

ونشرت صفحة "أسرار محمد علي" على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للضابط، الذي ما إن بدأ عناصره بمهاجمة المتظاهرين وملاحقتهم حتى هرع مسرعاً إلى مقدمتهم، وطلب منهم التهدئة وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وطلب من عناصره الرجوع، قبل أن يتحدث مع عدد من المتظاهرين كانوا يحملون هواتفهم النقالة ويصورون تصرّف الضابط.

ما قام به الضابط ليس سلوكاً فردياً على ما نعتقد وإنما يعود إلى توجيهات من قيادة الشرطة لمنع استخدام العنف في المظاهرات السلمية، وما زالت هناك أسئلة غامضة تحيط بتظاهرات الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، أحدها يتمثّل في تعامل الشرطة "غير المعتاد" مع المتظاهرين في البداية ثم قيامهم بالفض باستخدام قنابل الغاز، والثاني حول إمكانية وقوع انقلاب عسكري بالفعل ضد الرئيس المصري.

السيناريوهات المطروحة:

بعد التظاهرات الأخيرة والتي قد تقوّض حكم السيسي، بدأت تخرج عدة تكهنات حول مستقبل السيسي، وطبيعة المرحلة المقبلة، من بين هذه السيناريوهات نذكر التالي:

أولاً: إسقاط السيسي

قد يكون هذا السيناريو مطروحاً وبقوة وقد نشهد نتائجه خلال الفترة القريبة القادمة في حال صدق القول بأن هناك جهات داخل مصر وتحديداً داخل المؤسسة العسكرية تريد الإطاحة بالسيسي خاصة بعد أن فقدت الثقة به، بعد فضائح الفساد وبناء القصور وردّ السيسي الضعيف واعترافه بهذا الأمر خلال مؤتمر الشباب.

سلوك رجال الأمن خلال المظاهرات يدعم هذه الفكرة وقد يشجع الناس على النزول إلى الشارع في الأسابيع المقبلة، وقد نشهد مظاهرات مشابهة لتلك التي أسقطت حسني مبارك في العام 2011.

ثانياً: التمسّك بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة

واضح جداً من شخصية السيسي أنه سيتمسك بالسلطة ولن يسلمها للشعب حتى آخر لحظة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمه بقوة ويصفه بـ"ديكتاتوري المفضل"، ناهيك عن احتمالية وجود أطراف داخل السلطة لا تزال تدافع عن وجود السيسي وبقائه على اعتبار أن بقاءها مرتبط ببقائه، وهذا الأمر قد يفسّر سبب ذهاب السيسي إلى نيويورك دون أن يخشى من شيء، وهذا دليل ثقة وقوة في هذه اللحظات العصيبة، ولكن قد يقول البعض أن المظاهرات لا تزال في بدايتها وما قام به السيسي هو مجرد استعراض لا أكثر من ذلك، وفي حال استمرت جهات داخل النظام بدعم السيسي وبقيت جهات أخرى تحاربه سينعكس ذلك على الشارع المصري وقد ينزل الجيش إلى الشارع ويتورط في سفك دماء المصريين، وحينها سيكون مستقبل مصر غامض ومحفوف بالمخاطر.

ثالثاً: الارتهان للشارع والنزول عند طلبات المتظاهرين

قد يتمكّن السيسي في حال كان يحظى بمستشارين أذكياء من امتصاص غضب الشارع وتقديم وعود بمحاسبة المقصرين والفاسدين، والقيام بمحاكمات علنية، وتقديم عدة شخصيات كبيرة ككبش فداء ليبقى السيسي ويهدأ الشارع، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال مرتبط بعدة عوامل، منها الشعب نفسه والمسؤولون داخل السلطة والسيسي.

انطلاقاً من كل تلك المعطيات وتراتبيتها الزمنية، بدا، في خلال الساعات الماضية، أن ثمة أيادٍ من داخل "بيت النظام"، وربما من الجيش تحديداً، تحاول قلب الطاولة على السيسي، وإن كان من المبكر الحكم على طبيعة ما يجري، خصوصاً في ظلّ توجّه الرئيس إلى نيويورك مع ما يعنيه الأمر من اطمئنان يستشعره، بعدما كانت الجهات السيادية اقترحت عليه البقاء داخل البلاد.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى أكيداً أن ثمة مشهد جديد بدأ يرتسم في مصر، التي كانت شهدت انتفاضة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن بعدها بسنتين تظاهرات مدعومة من العسكر أزاحت الرئيس الراحل محمد مرسي، ليحلّ محلّه حتى اليوم عبد الفتاح السيسي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السيسي يناير ثورة عنان نيويورك ديكتاتوري المفضل ترامب مصر ميدان التحرير

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة