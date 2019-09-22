إيران تعلن عن إجراء مناورات قريب في بحر عمان مع الصين وروسيا

الوقت- أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد قدير نظامي، عزم بلاده على تنفيذ مناورات بَحرية مشتركة مع روسيا والصين، ببحر عُمان والمحيط الهندي، في وقت تشهد منطقة الخليج الفارسي توتراً كبيراً منذ أشهر.

وقال نظامي، إن بلاده أجرت مناورات مشتركة مع بعض الدول، "وستقيم قريباً وللمرة الأولى، مناورات بَحرية مشتركة ثلاثية الأطراف، مع روسيا والصين، في شمالي المحيط الهندي وبحر عُمان".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نظامي، قوله: إن "منطقة المناورات البحرية المذكورة قريبة من مضيق هرمز، ولكنها لن تشمل مياه الخليج، ومن بين أهدافها المتعددة تبادل الخبرات بين الدول الثلاث".

وأوضح أن مسؤولين على مستوى رؤساء أركان قوات مسلحة ووزراء دفاع وقادة قوات مسلحة، من روسيا والصين، سيزورون طهران قريباً وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه، في إطار تحركات الدبلوماسية الدفاعية.

وذكر الجنرال الإيراني أن بلاده نفذت قبل فترة، مناورات مع سلطنة عمان، التي تمتلك سواحل على بحر عمان والخليج، وهو ما يعد أمراً طبيعياً تماماً، على حد تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات، مع تطور الأحداث في الخليج، عقب استهداف منشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو" السعودية، بطائرات مسيَّرة وصواريخ كروز.

وقالت واشنطن إن الهجوم الذي وقع في السبت الماضي، "عمل من أعمال الحرب"، وإنها تبحث رداً محتملاً عليه مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج، متهمةً إيران بالوقوف وراءه.

وعرضت الرياض، التي وصفت الهجوم بأنه اختبار للإرادة العالمية، الأربعاء الماضي، أجزاء من 25 من الطائرات المسيَّرة والصواريخ الإيرانية، التي قالت إنها استُخدمت في الضربة واعتبرتها "دليلاً لا سبيل لإنكاره على أن ما حدث عُدوان إيراني".