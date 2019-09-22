وكالة الصحافة الفرنسية: اشتباكات بين الشرطة المصرية ومحتجين معارضين للسيسي في السويس

الوقت- قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن اشتباكات اندلعت في السويس شمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأِشارت الوكالة عن شهود عيان قولهم إلى أن المتظاهرين خرجوا لليلة الثانية إلى وسط المدينة حيث دارت اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

وقالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس إن 74 شخصاً على الأقل اعتُقلوا ليل الجمعة-السبت بينما كانت دوريات لعناصر الشرطة بلباس مدني تجوب الشوارع في وسط العاصمة المصرية. وتناقل آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.

وخرجت في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الاقتصادية طالبت بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد شهد ميدان التحرير وسط العاصمة وبعض الطرق الفرعية تظاهرات ردّد خلالها المشاركون شعارات تطالب برحيل النظام. ولم تقتصر التظاهرات على العاصمة المصرية بل شملت مناطق أخرى من بينها دمياط والإسكندرية والسويس ومدينة المحلة الكبرى.

وما زالت الهاشتاغات المتعلّقة بالتظاهرات متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تصدّر اليوم الأحد وسم #السويس قائمة الترند على مواقع التواصل يليه هاشتاغ #الجمعة_الجايه و #ميدان_التحرير_الان وهاشتاغ #ثورة_شعب و #ارحل_يا_سيسي.