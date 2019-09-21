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أخبار

إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي

السبت 21 محرم 1441
 
 
 
 
 
إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي
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الوقت-فككت الجهات المختصة طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني لمراسل سانا بأن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكّنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

وتصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسوريا والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدّم الجيش.

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