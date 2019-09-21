الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله: الإمارات لن تدخل معركة لا تخصها.. هل يقصد السعودية؟

الوقت- أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي المعروف، عبدالخالق عبدالله، الجدل بعد أن قال معلقون ومتابعون له إنه يقصد بها السعودية.

وقال عبدالله في تغريدة له على تويتر: "الإمارات تحسب مليون حساب لخطواتها، وهي أذكى من أن يزج بها في معركة ليست بمعركتها"، دون أن يوضح قصده.

وأشار متابعو عبدالله إلى أنه يقصد بذلك السعودية، بسبب ارتفاع مستوى التوتر مع إيران بعد الهجوم الأخير على معامل أرامكو، الذي تشير فيه السعودية إلى مسؤولية إيران عنه.

ويرى مراقبون أن العلاقات الإماراتية السعودية ليست على أفضل ما يرام، خصوصا بعد القرار الإماراتي بتقليص الوجود العسكري في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، لصالح تشجيع العملية السياسية، وزيارة وفد إماراتي عسكري إلى إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، فإن اللقاء تم بين خفر السواحل الإماراتيين؛ بهدف "إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013".

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، جاء فيه أن اللقاء جرى بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له، لـ"بحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".