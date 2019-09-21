العراق.. 9 شهداء في تفجير استهدف حافلة ركاب بكربلاء

الوقت-استشهد تسعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس الجمعة؛ في انفجار حافلة لنقل الركاب، في محافظة كربلاء، 110 كيلومترات جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب ما ذكرت "السومرية نيوز"، أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب، عند سيطرة 54 الواقعة بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد، وصلت إلى تسعة شهداء وأربعة مصابين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثث الشهداء إلى دائرة الطب العدلي".

ووفقاً للمصدر، فإن المعلومات بخصوص تفجير كربلاء تشير إلى أن أحد الأشخاص استقل الحافلة من منطقة جرف الصخر (شمالي بابل 100 كيلومتر جنوبي بغداد) باتجاه كربلاء.

وأضاف أن هذا الشخص نزل من الحافلة قبل السيطرة 45 التابعة لقوات الأمن بمسافة كيلومتر واحد، وترك العبوة الناسفة داخل الباص، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير الحافلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.