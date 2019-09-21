كبير مستشاري المرشد الإيراني: سنرد على الأمريكيين من البحرين الأبيض والأحمر والمحيط الهندي

الوقت- شدد كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي على أن بلاده سترد على الأمريكيين "إن تآمروا علينا".

وأوضح اللواء صفوي في كلمته اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة يوم امس، بأن "الشعب الايراني سيرد على الأميركيين إن تآمروا، من البحر الابيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".

وأكد بأن إيران "تحوّلت اليوم إلى قوة لا تُقهر وترد على أي مؤامرة للعدو"، وأنّ تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون الأكثر مرارة في تاريخ الرئاسة الأميركية.

من جهته، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن "السعودية والإمارات تريدان محاربة إيران حتى آخر جندي أمريكي"، وقال إن "سياسة أميركا تجاه حرب اليمن مؤشرٌ على أنها تعتبر نفط العرب أهم من دمائهم".

ظريف وفي تغريدة على "تويتر" قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أضاف أن الجناة منحوا بطاقةً بيضاء بعد أربع سنوات من القصف العشوائي على اليمن، و100 ألف شهيد، و29 مليوناً يعانون من سوء التغذية، فيما اعتُبر الرد باستهداف مخازن النفط عملاً حربياً غير مقبول".