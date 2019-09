تظاهرات في مصر تطالب بتنحي السيسي!

الوقت-خرجت في العاصمة المصرية القاهرة تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الاقتصادية وتطالب بتنحّي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد شهد ميدان التحرير وسط العاصمة وبعض الطرق الفرعية تظاهرات ردّد خلالها المشاركون شعارات تطالب برحيل النظام.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في وسط القاهرة وفي ميدان التحرير واعتقلت عدداً من المتظاهرين.

كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ويتصدر هاشتاغ "ميدان التحرير" قائمة الترند على موقع تويتر.

