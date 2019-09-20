استعراض جوي للحرس والجيش سيقام في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي

الوقت-أعلن نائب قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الاستعراض الجوي السنوي الثالث المشترك للجيش وحرس الثورة الإسلامية في إيران، سيقام في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي.

وفي تصريح صحفي يوم أمس الخميس قال العميد طيار حميد واحدي: إن الاستعراض الجوي المشترك سينطلق من قاعدة "الشهيد عبد الكريمي" الجوية في بندر عباس جنوبي إيران وذلك بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس (ذكرى بدء الحرب التي فرضها نظام دكتاتور العراق المقبور صدام للفترة من 1980 الى 1988).