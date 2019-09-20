الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن لا تساعد على إرساء الاستقرار في الخليج

الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تصرفات واشنطن فيما يتعلق بمنطقة الخليج تفتقد لأي مبرر قانوني ولن تحقق الاستقرار فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال حول مخطط واشنطن تشكيل "تحالف بحري" بذريعة توفير الأمن للملاحة البحرية في منطقة الخليج: "جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع لكن سياسة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى لا تؤدي إلى هذه النتيجة بل تؤدي إلى عكس ذلك".

وشددت زاخاروفا على أن جميع التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي أن يكون لها مبرر قانوني وأن يكون هدفها الرئيس تحسين واستقرار الوضع في المنطقة.

وكانت أمريكا أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم تشكيل "تحالف بحري" في منطقة الخليج بذريعة توفير الأمن للملاحة البحرية فيما حذّرت إيران من تداعيات هذا المخطط مؤكدة أن هذا "التحالف" لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة كما حذّرت من عواقب وخيمة في حال انضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إليه.