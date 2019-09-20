الحشد الشعبي يتوغّل 75 كم تجاه الحدود الأردنية - السعودية

الوقت- تستمر عمليات الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الجمعة، بإرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار لليوم الخامس على التوالي.

وذكر بيان لإعلام الحشد: إن "قوات الحشد الشعبي والجيش واصلت، صباح اليوم، عمليات إرادة النصر الخامسة بيومها الخامس في الأنبار لتطهير بعض المناطق من فلول داعش الإرهابي ومخلفاته من السلاح والعتاد والمضافات التي تركها".

ونقل البيان عن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قوله: إن "القوات المشاركة في العملية تمكّنت من التوغل مسافة 75 كم باتجاه الحدود السعودية والحدود الأردنية وخلال هذه المسافة تم تطهير عشرات القرى والأودية حيث تم تدقيق ساكني القرى تدقيقاً أمنياً كما تمت مصادرة دراجة كانت متروكة وسط الصحراء".

وأضاف: إن "عملية تقديم معلومات استخبارية دقيقة من قبل الحشد الشعبي لطيران الجيش العراقي وعلى إثر تلك المعلومات تم تدمير عجلة نوع بيك اب تابعة للعدو الإرهابي شرق وادي الغذف كما تم إلقاء القبض على خمسة عناصر مشتبه بهم".

ولفت مصلح إلى أن "قوات الحشد والجيش تمكّنت من التمركز بأهدافها الأخيرة ولم يتبقّ إلا القليل ونعلن انتهاء العمليات وذلك بتحقيق جميع الأهداف المرسومة"، مبيناً أن "هذه النتائج تحقّقت في اليوم الرابع من العمليات".