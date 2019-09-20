التحالف السعودي يشن عملية عسكرية واسعة في الحديدة ويخرق "اتفاق ستوكهولم"!

الوقت-خرقت طائرات التحالف السعودي الاماراتي اتفاق ستوكهولم بشن سلسلة غارات على عدة مناطق في الحديدة غرب اليمن.
وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن الغارات استهدفت منطقة الجبانة في مديرية الحالي ومناطق أخرى.
من جهته أعلن التحالف السعودي بدء عملية عسكرية واسعة لتدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة شمال الحديدة اليمنية.
كذلك أعلن التحالف اعتراضه زورقاً مسيراً محملاً بالمتفجرات وتدميره قرب سواحل مدينة الحديدة جنوب البحر الأحمر.
المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتبر الحادثة بأنها تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأكد أن استخدام الزوارق المفخخة يشكل تهديداً لطرق المواصلات البحرية وطرق التجارة العالمية.
ميدانياً، قتل قائد قوات التحالف في وادي حضرموت العقيد بندر العتيبي أبو نواف و4 من مرافقيه بانفجار في مدينة شبام بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
واستهدف انفجار عبوات ناسفة مزروعة دورية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى الممتدة في وادي حضرموت وكان على متنها العتيبي مع جنديين سعوديين وآخريْن يمنييْن إضافة إلى إصابة حوالى عشرة جنود آخرين بجروح متفاوتة وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية يمنية.