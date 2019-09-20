وزير الدفاع اللبناني يكشف نتائج التحقيقات في اعتداء المسيّرتين الإسرائيليتين على الضاحية الجنوبية

الوقت- أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، يوم أمس الخميس في مؤتمر صحفي أنّ الخرق الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة في أجواء الضاحية الجنوبية هو "أخطر عمل عدائي منذ عدوان تموز 2006".

وبعد انتهاء التحقيقات في الاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت شهر آب/ أغسطس الماضي، أوضح بوصعب أنّ "الطائرة المسيرة الإسرائيلية عرضت حركة الطيران في أجواء مطار بيروت الدولي للخطر"، مبرزاً أنّها "طائرة من صناعة عسكرية وليس طائرة درون عادية".

وكشف بو صعب أنّ التحقيقات "تؤكد أنه كان هناك مخطط إسرائيلي لإرسال طائرات عدة بالتزامن مع وجود طائرة من نوع يو اي في".

بو صعب تحدث عن أنّ "إحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 كغ من المتفجرات البلاستيكية والأخرى تملك 4 أذرع و8 محركات، كما أنّ إحدى الطائرتين وهي من صناعة اسرائيلية قادرة على حمل 17.4 كلغ"، مشدداً على أنّ "هدف إحدى الطائرتين الإسرئيليتين كان الاعتداء داخل مدينة بيروت".

وزير الدفاع اللبناني أكد أنّ "الطائرة انطلقت من مطار هامونيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من على بعد 4100 متر من الشاطئ، ويمكن التحكم بها عبر الـ(يو اي في) بالأجواء"، موضحاً أنّ طائرات الـ"يو اي في" كانت تواصل تحليقها في أثناء مسار الطائرتين المسيرتين باتجاه الضاحية الجنوبية.

وعرضت وزارة الدفاع اللبنانية في فيديو خلال المؤتمر الصحفي مسار الطائرة المسيرة أثناء دخولها الأجواء اللبنانية من منطقة الجناح المحاذية للشاطىء وسيرها شرقا باتجاه الضاحية.

من جهته أبرز المقدم في الجيش اللبناني سمير شمس الدين أنّ "إحدى الطائرتين قادرة على بث المعلومات ونقل الصور ويمكن التحكم بها"، مشدداً على أنّ "تركيبتها تؤكد أن مهمتها عسكرية وعدوانية".

بو صعب اعتبر أنّ ما عُرض "يؤكد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وخطورتها"، موضحاً أنّ هذه الاعتداءات "باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يعتبر تغيّراً خطيراً في قواعد الاشتباك".

وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أنّه "لدى الجيش قرار واضح بالدفاع عن أرضه وهذا حقه"، مؤكداً أنّ "لبنان حالياً في حال الدفاع عن النفس وليس المعتدي، وهذا حق مشروع وارد في البيان الوزاري".

وقال بو صعب: "الجيش لم يبادر أبداً في الاعتداء، لكنه لن يقصر في الرد على أي اعتداء على لبنان".

يذكر أنّ طائرتين مسيرتين اسرائيليتين كانتا تحملان متفجرات، انفجرت احدهما وسقطت الاخرى فوق الضاحية الجنوبية في بيروت يوم 24 آب/ أغسطس الماضي اثناء تنفيذ اعتداء.