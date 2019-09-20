تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

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  الجمعة 20 محرم 1441

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صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟ الوقت- على الرغم من أن الولايات المتحدة لها القدرة على إنتاج النفط الصخري إلى جانب النفط الخام، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا للتعامل مع الجزء الأكبر من صادرات النفط في العالم، لذلك فلقد سمح الرئيس "ترامب" باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بعد الضربات الاخيرة على حقلي بقيق وخريص السعوديين لتخفيف الاضطرابات في سوق النفط العالمي.

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي الوقت- لم تعد المقاومة تلك المنظومة التي بإمكان العالم التآمر عليها واستهدافها هنا وهناك دون ان يلقى المعتدون اي عقاب او رد حازم، ولا يخفى على أحد أن الدول المعادية للمقاومة كانت تستهدفها في اي فرصة تسمح بذلك...

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟ الوقت- تتصاعد وتيرة الصراع الدائر بين الفنان المصري صاحب شركة المقاولات محمد علي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اذ يأخذ هذا الصراع الذي بدأ الكترونيا طابعا أكثر جدية، حيث بدأ محمد علي بالانتقال من ...

أهداف وتداعيات طرد الإمارات من التحالف.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد الطلب الرسمي لحكومة منصور هادي المستقيلة وقبول الرياض لهذا الطلب، ستفقد الإمارات فعليًا شرعيتها القانونية للمضي قدماً في عملياتها في اليمن، وسيتم اعتبارها معتدياً ومحتلاً من قبل الحكومة المستقيلة.

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟ الوقت- على عكس المسؤولين الأمريكيين الذين وجهوا أصابع الاتهام نحو إيران علانية واتهموها بمهاجمة منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، كان مسؤولو الرياض حذرين في توجيه الاتهام بشكل مباشر نحو إيران وهذا الامر يدل بأن الرياض لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.

أخبار

وزير الدفاع اللبناني يكشف نتائج التحقيقات في اعتداء المسيّرتين الإسرائيليتين على الضاحية الجنوبية

وزير الدفاع اللبناني يكشف نتائج التحقيقات في اعتداء المسيّرتين الإسرائيليتين على الضاحية الجنوبية

الوقت- أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، يوم أمس الخميس في مؤتمر صحفي أنّ الخرق الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة في أجواء الضاحية الجنوبية هو "أخطر عمل عدائي منذ عدوان تموز 2006".

تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الوقت- قامت ثمانية من فصائل العمل الوطني والإسلامي، يوم امس الخميس بتقديم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنةً جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق.

ترامب يصعد لهجته تجاه ايران وبومبيو يشدد على "الحل السلمي"! الوقت-قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم أمس الخميس أنها تجري تقييماً للوضع وتحاول معرفة من هو المسؤول عن هجمات أرامكو.

بعد هجمات "أرامكو" الكويت ترفع حالة الاستعداد القتالي.. والحوثي يعلّق.. الوقت- علّق القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على إعلان الجيش الكويتي رفع درجة الاستعداد القتالي، وسط توتر تشهده المنطقة عقب استهداف لمنشآت شركة "أرامكو" السعودية.

عادل عبد المهدي يحذّر من تحويل بلاده إلى ساحة للصراع الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بغداد لا تسعى للنأي بالنفس بل تدخل أداة لحل الأزمات والمشكلات وخلق فرص للتلاقي بين دول المنطقة.

سلامي: إيران باتت قوية على نحو ينسب إليها التورط بأي حادث كذباً الوقت- أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن إيران أغلقت جميع الطرق على أعدائها وباتت قوية على نحو "ينسب إليها التورط بأي حادث كذباً".

العدو الإسرائيلي يجدد خرقة الأجواء والمياه اللبنانية الوقت- جدّد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

إصابة 5 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني وسط رام الله المحتلة الوقت- أصيب خمسة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

الشيخ قاسم: هناك جهات لبنانية لها دور بملف العقوبات الأمريكية على "حزب الله" الوقت- اتهم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جهات لبنانية "لم يسمّها" بأن لها دوراً بملف العقوبات الأمريكية على "حزب الله".

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو الوقت- تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس(.

العميد أمير حاتمي: لا صحة لمزاعم وجود دور لإيران في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية الوقت- علّق وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، على استهداف الطيران اليمني المسير منشآت أرامكو السعودية.

حماس: كل حكومات الاحتلال وجوه مختلفة لعملة واحدة الوقت- قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الاربعاء، ان انتخابات الاحتلال لا تعنينا وكل حكوماته وجوه مختلفة لعملة واحدة.

انتخابات الكيان الصهيوني.. التعادل بين معسكر اليمين واليسار يخيّم على المشهد الوقت- أظهرت النتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب الليكود و"كاحول-لافان" على 32 مقعداً لكل منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية فجر اليوم الأربعاء.

عمليات إرادة النصر الخامسة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.

استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة الوقت- استشهدت فلسطينية صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة.

الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأمريكا أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن.

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان! الوقت- أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، يوم أمس الاثنين في فيديو له نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الانطلاق الرسمي لحركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، التي تدعو لإقامة ملكية دستورية وحماية المعارضين.

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي! الوقت- قالت المفوضية الأوروبية، مساء يوم أمس، أنّ الاجتماع بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتهى بدون إحراز تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي الوقت- بدأ الناخبون الإسرائيليون بادلاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

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أخبار

تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

الجمعة 20 محرم 1441
 
 
 
 
 
تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

الوقت- قامت ثمانية من فصائل العمل الوطني والإسلامي، يوم امس الخميس بتقديم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنةً جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق.

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الوقت- قامت ثمانية من فصائل العمل الوطني والإسلامي، يوم امس الخميس بتقديم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنةً جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق.

وتأتي هذه الرؤية في "إطار الجهود المتواصلة من أجل إعادة الحياة لمسار المصالحة، وبعد مشاورات وطنية مكثفة، وذلك تقاطعاً مع الجهود المشكورة من الأشقاء في مصر والذين أكدوا لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية الصادرة عن القوى الثمانية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام".

وأكدت القوى الثمانية بأنها "وجهّت نسخاً من الرؤية الوطنية إلى الأشقاء في مصر ومن خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر أمينها العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأضافت"إننا في فصائل العمل الوطني الثمانية، إذ نقدّم هذه الرؤية الوطنية فإننا ندعو إلى أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية".

والفصائل الثمانية هي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة".

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كلمات مفتاحية :

فلسطين 8 فصائل فلسطينية الانقسام فصائل العمل الوطني والإسلامي

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