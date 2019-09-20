تفاصيل "المبادرة الجامعة" التي تقدمت بها 8 فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

الوقت- قامت ثمانية من فصائل العمل الوطني والإسلامي، يوم امس الخميس بتقديم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنةً جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق.

وتأتي هذه الرؤية في "إطار الجهود المتواصلة من أجل إعادة الحياة لمسار المصالحة، وبعد مشاورات وطنية مكثفة، وذلك تقاطعاً مع الجهود المشكورة من الأشقاء في مصر والذين أكدوا لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية الصادرة عن القوى الثمانية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام".

وأكدت القوى الثمانية بأنها "وجهّت نسخاً من الرؤية الوطنية إلى الأشقاء في مصر ومن خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر أمينها العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأضافت"إننا في فصائل العمل الوطني الثمانية، إذ نقدّم هذه الرؤية الوطنية فإننا ندعو إلى أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية".

والفصائل الثمانية هي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة".