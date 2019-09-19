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  الخميس 19 محرم 1441

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أخبار

بعد هجمات "أرامكو" الكويت ترفع حالة الاستعداد القتالي.. والحوثي يعلّق..

بعد هجمات "أرامكو" الكويت ترفع حالة الاستعداد القتالي.. والحوثي يعلّق..

الوقت- علّق القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على إعلان الجيش الكويتي رفع درجة الاستعداد القتالي، وسط توتر تشهده المنطقة عقب استهداف لمنشآت شركة "أرامكو" السعودية.

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أخبار

بعد هجمات "أرامكو" الكويت ترفع حالة الاستعداد القتالي.. والحوثي يعلّق..

الخميس 19 محرم 1441
 
 
 
 
 
بعد هجمات "أرامكو" الكويت ترفع حالة الاستعداد القتالي.. والحوثي يعلّق..
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الوقت- علّق القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على إعلان الجيش الكويتي رفع درجة الاستعداد القتالي، وسط توتر تشهده المنطقة عقب استهداف لمنشآت شركة "أرامكو" السعودية.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة: "رفعت وزارة الدفاع الكويتية الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1. هل أصاب سمو الأمير مكروه لا سمح الله" مضيفاً: "وهذه الإجراءات من أجل ترتيب البيت من الداخل مثلاً؟، إنَ غداً لناظره قَريب" وفقاً لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت أمس الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمرّ بها المنطقة".

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الاعلان يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيه ومياهه واجوائه من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والامنية في الدولة.

وأوضح البيان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، مشيرا إلى أن رئاسة الاركان تهيب "بعدم الالتفات لأي معلومات او شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية".

وتبنّى الجيش واللجان الشعبية اليمينية، السبت الماضي، هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

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كلمات مفتاحية :

أنصار الله هجمات "أرامكو" الاستعداد القتالي الكويت

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