العدو الإسرائيلي يجدد خرقة الأجواء والمياه اللبنانية

الوقت- جدّد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وفي بيان قالت قيادة الجيش اللبناني اليوم "إن تسع طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وحتى صباح اليوم ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها رياق وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب وصولاً إلى جميع المناطق اللبنانية".

ولفت البيان إلى إقدام زورقين إسرائيليين على خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة الليلة الماضية مشيراً إلى أنه تجري متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.