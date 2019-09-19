إصابة 5 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني وسط رام الله المحتلة

الوقت- أصيب خمسة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وحسب مصادر فلسطينية فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات في المدينة والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

وتابعت المصادر إن الجنود اعتلوا أسطح بعض البنايات في شارعي ركب والبريد وسط رام الله واقتحموا عدداً من المقاهي في تلك المنطقة، وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف للمطاط وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".