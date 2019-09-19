الشيخ قاسم: هناك جهات لبنانية لها دور بملف العقوبات الأمريكية على "حزب الله"

الوقت- اتهم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جهات لبنانية "لم يسمّها" بأن لها دوراً بملف العقوبات الأمريكية على "حزب الله".

وأضاف الشيخ قاسم لصحيفة "الجمهورية": "لدينا معلومات تفيد أن هناك جهات داخلية هي جزء من منظومة الترويج للأمريكيين وعقوباتهم، وتتولى رفع تقارير دورية للأمريكيين، وتقترح عليهم إجراءات معينة حول كيفية مواجهة حزب الله في لبنان"، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على حزب الله.

وتابع: "إذا كان الأمريكيون، بحسب منطقهم، يعتقدون أنهم يعاقبون الحزب، فهذا نفهمه لأن هناك عداوة بيننا وبينهم، والحزب أصبح مُتعايشاً مع هذه العقوبات ولا يكترث لها، لكن أن يفكّر الأمريكيون - بحجة العلاقة مع الحزب - باستهداف مواطنين لبنانيين ومؤسسات لبنانية، وأن يتدخّلوا في البلد وإدارة البلد، ويدفعوا الأمور باتجاهات معينة ويأمروا الحكومة والبنك المركزي بترتيبات معيّنة، فهذا معناه أنه لا يبقى هناك قانون أو نظام في البلد، بل نصبح كمقاطعة أمريكية تتلقى الأوامر من الرئيس الأمريكي، فهذا لن نَقبل به، ونحن حاليّاً ندرس الخيارات المناسبة".

كما انتقد الشيخ قاسم "بعض الأصوات التي تهاجم حزب الله في الداخل وتحمّله مسؤولية كل شيء"، وقال: "هناك فئة قليلة من الشخصيات التي تحاول أن تبحث لها عن حضور أو مكان في السياسة الداخلية، وتسعى من خلال الهجوم على حزب الله لأن تقدّم أوراق اعتمادها لدى الاميركيين والقوى الخارجية، لكنّ هذه الاوراق غير قابلة للصرف ولا تُقلق حزب الله، فالمعادلات في لبنان تغيّرت والمنطقة تغيّرت".

واعتبر أن هذه الأصوات مجرد قنابل صوتية لا فعالية لها، ولسنا مهتمّين بهذا النوع من التصريحات، مضيفاً: "ولا نعتقد أنها ستوفر لهم مكانة أو قدرة إضافية، بل أعتقد أنها تؤثر عليهم سلباً".