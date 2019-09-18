اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

الوقت- تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن فرنسا سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات بشأن ملابسات الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون أكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط. كما جاء في بيان القصر وأن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات".